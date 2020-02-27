Экономика

Газета.RuГазета.RuПодсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС. Именно люди с невысокими зарплатами отчисляют большую часть попадающего в бюджет подоходного налога.
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с чего всё началось

Аналитик ФНС оценил возможные потери бюджета из-за отмены НДФЛ для бедных

Общество не созрело Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.
РБК27 февраля в 06:55

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Нужна не отмена НДФЛ для бедных, а прогрессивная налоговая шкала – эксперт

REGNUM28 февраля в 05:15

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Газета.Ru27 февраля в 12:22

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ТАСС27 февраля в 05:48

В России не нашли оправдания высоким налогам для богатых

Lenta.ru27 февраля в 09:20

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URA.Ru27 февраля в 08:09

Аналитик ФНС оценил возможные потери бюджета из-за отмены НДФЛ для бедных

РБК27 февраля в 06:55

Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных

РИА Новости27 февраля в 10:45
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:50, Ашберн
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил задержание турецкими властями журналистов новостного агентства Sputnik.
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В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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ESL ввела допинг-тесты на ESL One Cologne 2015, игроков проверяют выборочно. NAVI – первая команда, которая разнесла Astralis в Bo3.
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В СБР попросили IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

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С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

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«Барыс» победил «Металлург» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

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