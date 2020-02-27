Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.

с чего всё началось

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС. Именно люди с невысокими зарплатами отчисляют большую часть попадающего в бюджет подоходного налога.

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

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