Экономика
Газета.RuПодсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС. Именно люди с невысокими зарплатами отчисляют большую часть попадающего в бюджет подоходного налога.
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с чего всё началось
Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.РБК06:55
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