Экономика

Газета.RuГазета.RuПодсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС. Именно люди с невысокими зарплатами отчисляют большую часть попадающего в бюджет подоходного налога.
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с чего всё началось

Аналитик ФНС оценил возможные потери бюджета из-за отмены НДФЛ для бедных

Общество не созрело Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.
РБКвчера в 06:55

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Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Газета.Ruвчера в 12:22

Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных

РИА Новостивчера в 10:45

Аналитик ФНС оценил возможные потери бюджета из-за отмены НДФЛ для бедных

РБКвчера в 06:55

В России не нашли оправдания высоким налогам для богатых

Lenta.ruвчера в 09:20

Бедные россияне платят более триллиона рублей налогов

URA.Ruвчера в 08:09

Эксперт оценил возможные потери бюджета при отмене НДФЛ для бедных

RT на русскомвчера в 10:39

Эксперт: прогрессивная шкала НДФЛ не решит проблему социальной справедливости

ТАССвчера в 05:48
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Здоровье

На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Более 40 человек умерли на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне, заявил в четверг заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
РИА Новости вчера в 16:32
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 00:48
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг

РЕН ТВ вчера в 08:27
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 21:40
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС вчера в 02:26
Футбол

Интервью Александра Петрова о Стрельцове, Кокорине и деньгах в футболе

В интервью "Газете.Ru" Александр Петров, исполнитель главной роли в фильме, рассказал о том, как играл легенду московского "Торпедо", высказался о скандале с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а также объяснил, почему недавний байопик о Льве Яшине провалился в прокате.
Газета.Ru 01:29
Армия и оружие

Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик США

Lenta.ru вчера в 22:39
Здоровье

Петербург обеспечит 16 детей лекарством от спинальной мышечной атрофии

В ближайшие два месяца 16 петербургских детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) будут обеспечены дорогостоящим лекарством «Спинраза».
МР7.ру вчера в 13:12
Армия и оружие

Советник Эрдогана о войне с Россией: можем повторить

Советник президента Турции Месут Хакки в эфире местного телевидения заявил, что его война готова к войне с Россией.
Свободная Пресса 00:40
Армия и оружие

Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии

Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Московский Комсомолец вчера в 19:19
Экономика

Сахалинцев приглашают на выставку газомоторного транспорта

Жителей Южно-Сахалинска и гостей города пригласили на выставку газомоторной техники.
РИА Сахалин-Курилы 00:14
Космос

Live: первый космический запуск ракеты Astra Rocket

Naked Science 26 февраля в 09:08
Финансы

Над российским ФНБ нависла «угроза» из-за коронавируса

Обвальное падение мировых цен на «черное золото» на фоне стремительного распространения китайского коронавируса COVID-2019 привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу ($42,4 за баррель марки Urals в 2020 году) сжался до минимума за время действия последней версии бюджетного правила в России.
Росбалт 01:35
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Общество

Роспотребнадзор рассказал о путях распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о путях распространения коронавируса COVID-2019.
iReactor 26 февраля в 20:04
Политика

В США британка проиграла иск о клевете по «российскому расследованию»

Британский ученый родом из России Светлана Лохова проиграла иск о клевете к предполагаемому информатору ФБР Стефану Халперу и нескольким СМИ США, которые строили предположения о ее связях с российскими властями и разведкой на фоне "российского расследования", говорится в документах суда.
РИА Новости 00:33
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

В Саратове полицейские начали проверку после нападения на водителя «Яндекс.Такси».
РБК вчера в 10:08
Общество

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 06:58
Происшествия

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Российская газета 01:53
Происшествия

В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море

РИА Новости 00:41
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Здоровье

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известия вчера в 18:07
Армия и оружие

Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии

Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Эхо Москвы вчера в 21:06
Религия

Патриарх Варфоломей потребовал от Церквей отказать РПЦ в поддержке

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил журналистам, что Москва заручилась поддержкой Антиохийской Церкви по украинской проблеме, а неучастие патриарха Иоанна X во встрече объяснил его разногласиями с Феофилом из-за юрисдикции над Катаром.
Ридус 26 февраля в 12:41
Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
МонаВиста вчера в 12:44
Здоровье

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Происшествия

Сахалинца осудили за умышленное заражение ВИЧ девочки-подростка

Жителя города Корсакова Сахалинской области признали виновным в умышленном заражении несовершеннолетней девушки вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Российская газета вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
StarHit.ru вчера в 03:00
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