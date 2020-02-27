Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.

с чего всё началось

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС. Именно люди с невысокими зарплатами отчисляют большую часть попадающего в бюджет подоходного налога.

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Авто Volkswagen показал новый Polo для России Российский офис марки опубликовал официальные снимки нового бюджетного Volkswagen Polo, который в России будет доступен в новом кузове «лифтбек».

Политика Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе На переговорах с российской делегацией в Анкаре Турция призвала установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также обеспечить выполнение сочинского меморандума.

Наука Ученые обнаружили второй тип шизофрении До настоящего времени ученые пренебрегали информацией о том, что мозг человека с шизофренией отличается от мозга здоровых людей, что сказывалось на результатах исследований и на развитии клинической помощи.

Общество Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом В Иране коронавирусом COVID-19 заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, передает IRNA.

Хоккей ЦСКА разгромил «Сочи» и выиграл Западную конференцию Московский клуб завершил регулярный сезон победителем Западной конференции. ЦСКА набрал 94 очка и обошел в турнирной таблице СКА (93 очка).

Происшествия На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.

Шоу-бизнес Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика» Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.

Экономика Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.

Космос РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $52 В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.

Общество Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Здоровье Счетная палата отвергла претензии Минздрава к методике оценки больниц Госаудиторы Счетной палаты прокомментировали ответ Минздрава, в котором министерство утверждало, что статистическая форма, использованная в отчете о техническом состоянии медицинских организаций, предполагала в том числе включение данных о тех зданиях, в которых не оказывается медицинская помощь.