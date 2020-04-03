Коронавирус
Lenta.ruПодсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля
Потери экономики России от апреля 2020 года, который целиком объявлен нерабочим, составят 2-2,5 процента ВВП. Такие подсчеты провели экономисты Райффайзенбанка, Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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с чего всё началось
Спад экономики России по итогам 2020 года может составить в таком случае 2,5–3% год к году. Из-за продления режима выходных до 30 апреля российский ВВП во втором квартале снизится на 6% в годовом выражении, оценили экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.РБКвчера в 15:14
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Политика
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«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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В Амурской области на неделю продлят режим ограничения
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Здоровье
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Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
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Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, принятых из-за коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в Министерство иностранных дел России для организации вывоза ее граждан из Непала.
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Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
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В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
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Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
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Общество
За сутки в России зафиксирован 601 случай заболевания коронавирусом
За сутки в России зафиксирован 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди тех граждан, которым был сделан тест.
Происшествия
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Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.