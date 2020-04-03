Коронавирус
Lenta.ruПодсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля
Потери экономики России от апреля 2020 года, который целиком объявлен нерабочим, составят 2-2,5 процента ВВП. Такие подсчеты провели экономисты Райффайзенбанка, Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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Эксперты рассказали, сколько потеряет экономика РФ из-за вынужденных выходных
Накануне.Ruвчера в 19:31
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 04:15, Ашберн
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
«Санкт-Петербургская биржа» продолжит проводить торги
Торги на «Санкт-Петербургской бирже» будут продолжены, несмотря на продление нерабочих дней до конца месяца.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Общество
Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Общество
Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо.
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали за взятку вице-губернатора Кировской области
Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению во взятке.
Общество
Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля
Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики республики, опубликованном в пятницу.
Общество
Минкомсвязь предлагает отдать под 5G используемые телевидением частоты
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает отдать под телекоммуникационный стандарт связи нового поколения 5G частоты, используемые телевидением.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Футбол
Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился мнением о своём нынешнем положении в команде.
Происшествия
СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области
Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Энергетика
Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов
Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Происшествия
В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
Наука
Ученые и врачи создали коалицию для борьбы с COVID-19 в странах третьего мира
В заявлении говорится, что сейчас существует более 600 различных клинических испытаний, связанных с COVID-19, однако практически ни одного исследования не зарегистрировано в странах третьего мира.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Шоу-бизнес
Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Здоровье
Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших
У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Общество
Кабмин РФ выделил 5,1 млрд рублей для медиков, борющихся с COVID-19
Правительство России выделило 5,11 млрд рублей регионам на поддержку медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.