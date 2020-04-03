Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля

Потери экономики России от апреля 2020 года, который целиком объявлен нерабочим, составят 2-2,5 процента ВВП. Такие подсчеты провели экономисты Райффайзенбанка, Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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Эксперты оценили возможные экономические потери за пять недель выходных

ИА Красная Весна02:00

Потери России от нерабочего апреля оценили в абсолютных цифрах

Московский Комсомолец03:35

Подсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля

Lenta.ru02:43

Подсчитаны потери экономики от нерабочего апреля

Рамблер03:42

Эксперты оценили потери экономики от нерабочего апреля

Шанс (г. Абакан)вчера в 22:41

Эксперты рассказали, сколько потеряет экономика РФ из-за вынужденных выходных

Накануне.Ruвчера в 19:31

Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель

РБКвчера в 15:14
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Общество

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости вчера в 11:35
Транспорт

РЖД отменят 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:06
Экономика

«Санкт-Петербургская биржа» продолжит проводить торги

Торги на «Санкт-Петербургской бирже» будут продолжены, несмотря на продление нерабочих дней до конца месяца.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:20
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Общество

Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Коммерсантъ Краснодар 02:43
Общество

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо.
Известия 00:43
Происшествия

Оперативники ФСБ задержали за взятку вице-губернатора Кировской области

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению во взятке.
Lenta.ru 03:43
Общество

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики республики, опубликованном в пятницу.
Интерфакс 03:09
Общество

Минкомсвязь предлагает отдать под 5G используемые телевидением частоты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает отдать под телекоммуникационный стандарт связи нового поколения 5G частоты, используемые телевидением.
Актуальные Новости 03:03
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Футбол

Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился мнением о своём нынешнем положении в команде.
Чемпионат 04:10
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Энергетика

Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Российская газета вчера в 11:15
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Наука

Ученые и врачи создали коалицию для борьбы с COVID-19 в странах третьего мира

В заявлении говорится, что сейчас существует более 600 различных клинических испытаний, связанных с COVID-19, однако практически ни одного исследования не зарегистрировано в странах третьего мира.
Хайтек 03:46
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Шоу-бизнес

Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Народные новости 02:56
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su вчера в 03:59
Общество

Кабмин РФ выделил 5,1 млрд рублей для медиков, борющихся с COVID-19

Правительство России выделило 5,11 млрд рублей регионам на поддержку медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 02:48
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 05:51
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