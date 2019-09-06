Экономика

РБКРБКReuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая

Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters. Агентство основывалось на анализе, проведенном Федеральной резервной системой (ФРС) США.
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