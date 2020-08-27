США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.