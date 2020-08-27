Подсчитаны потери российских компаний из-за коронавируса
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Специалисты Росстата выяснили, сколько потеряли российские компании на фоне коронавируса. Согласно подсчётам, опубликованным на официальном сайте ведомства, доля представителей прибыльного бизнеса за первую половину 2020 года составила 64,7%. Остальные 35,3% компаний оказались убыточными.В источнике
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