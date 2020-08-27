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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Подсчитаны потери российских компаний из-за коронавируса

Специалисты Росстата выяснили, сколько потеряли российские компании на фоне коронавируса. Согласно подсчётам, опубликованным на официальном сайте ведомства, доля представителей прибыльного бизнеса за первую половину 2020 года составила 64,7%. Остальные 35,3% компаний оказались убыточными.В источнике
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URA.Ru

Стало известно, сколько денег потеряла Россия из-за коронавируса

URA.Ru04:21
REGNUM

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за пандемии

REGNUM05:10
News.ru

Росстат подсчитал потери России от коронавируса

News.ru05:01
Труд

Пандемия унесла: Росстат вычислил ущерб экономике от коронавируса

Труд09:00
Говорит Москва

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за коронавируса

Говорит Москва03:59
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Lenta.ru03:31
Коммерсантъ

За полгода нефинансовый сектор недополучил треть прибылей и удвоил убытки

Коммерсантъ18:23

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Ведомости04:28
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБК13:48
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Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомости14:37

«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси

"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Soccer.ru12:04

Московский суд заочно арестовал трижды проголосовавшую в Израиле по поправкам к Конституции россиянку

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал гражданку России и Израиля Юлию Ильинскую (Яэль Ильински), которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции РФ.
Коммерсантъ15:21
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвестор07:06
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