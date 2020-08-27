Потери компаний России в первой половине 2020 года подсчитал Росстат. В своей сводке ведомство не учитывало показатели госструктур, нефинансового сектора, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Потери остальных отраслей экономики России за полгода составили 3,7 триллиона рублей.

Политика Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии «Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии», — написал премьер. 286

Общество Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 116

Общество Навальный, возможно, был отравлен в самолете Немецкий политический еженедельник Spiegel обратился за анализом происшедшего с Навальным к независимому (по его версии) швейцарскому эксперту в области военной токсикологии Ральфу Траппу. 618

Футбол Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.

Футбол «Спартак» заинтересован в приобретении хавбека «Ниццы» Сиприена Московский "Спартак" может подписать контракт с полузащитником французской "Ниццы" Виланом Сиприеном, сообщает GFFN.

Политика ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН ФСБ показала видео ареста военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины. 1,2K

Политика Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте обсудил ситуацию в Белоруссии, отметив, что любые попытки вмешательства во внутренние дела республики недопустимы, сообщает пресс-служба Кремля. 572

Армия и оружие Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов. 671

Технологии Sony открыла предзаказ на PlayStation 5 Компания Sony запустила сайт, на котором можно будет оформить предварительный заказ на новую игровую консоль PlayStation 5. 9

Политика Киев пообещал преследуемым белорусам защиту на Украине Граждане Белоруссии, которых преследуют на родине, могут получить защиту на Украине.

Общество В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа. 611

Игры Доступен предзаказ видеоигры Call of Duty: Black Ops Cold War Самым доступным с точки зрения цены вариантом станет игра для владельцев ПК – за Call of Duty: Black Ops Cold War им придётся заплатить от 2799 до 4409 рублей. 48

Происшествия Главу владимирской Росгвардии приговорили к трем годам условно Судья Юрий Евтухов Государственный обвинитель запрашивал для подсудимой шесть лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года, а также лишить обвиняемую звания полковника полиции.

Политика Белоруссия выразила протест Польше из-за «попыток вмешательства» Временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».

Экономика Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику относительно инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.

Политика США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ По данным американского бюро, у властей США есть основания полагать, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия. 765