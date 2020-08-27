Коронавирус
Соловей.ИнфоПодсчитаны потери российских компаний из-за коронавируса
Потери компаний России в первой половине 2020 года подсчитал Росстат. В своей сводке ведомство не учитывало показатели госструктур, нефинансового сектора, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Потери остальных отраслей экономики России за полгода составили 3,7 триллиона рублей.
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Автоматически обработано 7389 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика
Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
«Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии», — написал премьер.
RT на русском 10:39
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
"АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель страны, объявил о начале выпуска новой версии компактного универсала Lada Granta Cross.
Вести.Ru 07:27
Политика
Владимир Путин призвал сделать больше съездов на трассе «Таврида»
Президент Владимир Путин проехал по одному из участков трассы за рулём Aurus.
REGNUM 08:57
Шоу-бизнес
У 56-летнего Брэда Питта появилась 27-летняя «копия Джоли»
У 56-летнего голливудского актера Брэда Питта появилась 27-летняя девушка.
Lenta.ru 07:05
Общество
В Свердловской области откроют для зрителей кинотеатры и театры
Екатеринбург, 27 августа 2020, 15:45 — REGNUM Все учреждения культуры Свердловской области откроются для жителей региона с 9 сентября 2020 года.
REGNUM 08:45
Общество
Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 09:15
Происшествия
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК 08:35
Общество
Навальный, возможно, был отравлен в самолете
Немецкий политический еженедельник Spiegel обратился за анализом происшедшего с Навальным к независимому (по его версии) швейцарскому эксперту в области военной токсикологии Ральфу Траппу.
Независимая газета вчера в 12:59
Общество
Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах
«Золотыми» называют паспорта Кипра, выданные в обмен на инвестиции.
Evo-rus.com 01:55
Футбол
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
Российская газета 09:18
Футбол
«Спартак» заинтересован в приобретении хавбека «Ниццы» Сиприена
Московский "Спартак" может подписать контракт с полузащитником французской "Ниццы" Виланом Сиприеном, сообщает GFFN.
РИА Новости 08:14
Технологии
Карта «Тройка» московского метро стала персонализированной
Отмечается, что для персонализации карты необходимо зарегистрироваться в личном кабинете приложения.
Газета.Ru 04:31
Политика
ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН
ФСБ показала видео ареста военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины.
Газета.Ru 03:16
Политика
Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте обсудил ситуацию в Белоруссии, отметив, что любые попытки вмешательства во внутренние дела республики недопустимы, сообщает пресс-служба Кремля.
Городовой вчера в 14:31
Общество
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия".
РИА Новости 02:07
Армия и оружие
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес
Фигуристка Татьяна Навка опровергла слухи о беременности
Ходят слухи, что Татьяна Навка вновь беременна и не просто беременна, а на восьмом месяце беременности.
Pravda.Ru 01:12
Технологии
Sony открыла предзаказ на PlayStation 5
Компания Sony запустила сайт, на котором можно будет оформить предварительный заказ на новую игровую консоль PlayStation 5.
Деловое.ТВ 07:01
Политика
Киев пообещал преследуемым белорусам защиту на Украине
Граждане Белоруссии, которых преследуют на родине, могут получить защиту на Украине.
РБК 10:54
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
REGNUM 02:40
Игры
Доступен предзаказ видеоигры Call of Duty: Black Ops Cold War
Самым доступным с точки зрения цены вариантом станет игра для владельцев ПК – за Call of Duty: Black Ops Cold War им придётся заплатить от 2799 до 4409 рублей.
Общественная служба новостей вчера в 14:54
Происшествия
Главу владимирской Росгвардии приговорили к трем годам условно
Судья Юрий Евтухов Государственный обвинитель запрашивал для подсудимой шесть лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года, а также лишить обвиняемую звания полковника полиции.
ПроВладимир 09:28
Политика
Белоруссия выразила протест Польше из-за «попыток вмешательства»
Временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».
RT на русском 11:12
Экономика
Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику относительно инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.
ТАСС 10:20
Наука
Риск летального исхода повышает продолжительный дневной сон
Уфимские Заметки 01:23
Кино
Вышел трейлер фильма Учителя про сбившего Цоя водителя автобуса
Вышел трейлер фильма Алексея Учителя «Цой», посвященного водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой.
Lenta.ru 10:29
Политика
США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ
По данным американского бюро, у властей США есть основания полагать, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия.
Газета.Ru вчера в 14:21
Общество
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM 01:37