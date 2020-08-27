Коронавирус

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоПодсчитаны потери российских компаний из-за коронавируса

Потери компаний России в первой половине 2020 года подсчитал Росстат. В своей сводке ведомство не учитывало показатели госструктур, нефинансового сектора, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Потери остальных отраслей экономики России за полгода составили 3,7 триллиона рублей.
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Пандемия унесла: Росстат вычислил ущерб экономике от коронавируса

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Подсчитаны потери России от коронавируса

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Коммерсантъвчера в 18:23
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Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

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В Свердловской области откроют для зрителей кинотеатры и театры

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Общество

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Происшествия

Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального

Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК 08:35
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Спорт

Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киев

Газета.Ru 10:55
Общество

Навальный, возможно, был отравлен в самолете

Немецкий политический еженедельник Spiegel обратился за анализом происшедшего с Навальным к независимому (по его версии) швейцарскому эксперту в области военной токсикологии Ральфу Траппу.
Независимая газета вчера в 12:59
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Общество

Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах

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Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
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«Спартак» заинтересован в приобретении хавбека «Ниццы» Сиприена

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Карта «Тройка» московского метро стала персонализированной

Отмечается, что для персонализации карты необходимо зарегистрироваться в личном кабинете приложения.
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ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН

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Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте обсудил ситуацию в Белоруссии, отметив, что любые попытки вмешательства во внутренние дела республики недопустимы, сообщает пресс-служба Кремля.
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Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия".
РИА Новости 02:07
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Политика

Путин заявил, что главным в борьбе с коронавирусом были жизни людей

РИА Новости 07:21
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Армия и оружие

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
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Ходят слухи, что Татьяна Навка вновь беременна и не просто беременна, а на восьмом месяце беременности.
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Граждане Белоруссии, которых преследуют на родине, могут получить защиту на Украине.
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В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
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Игры

Доступен предзаказ видеоигры Call of Duty: Black Ops Cold War

Самым доступным с точки зрения цены вариантом станет игра для владельцев ПК – за Call of Duty: Black Ops Cold War им придётся заплатить от 2799 до 4409 рублей.
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Главу владимирской Росгвардии приговорили к трем годам условно

Судья Юрий Евтухов Государственный обвинитель запрашивал для подсудимой шесть лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года, а также лишить обвиняемую звания полковника полиции.
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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику относительно инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.
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Политика

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ

По данным американского бюро, у властей США есть основания полагать, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия.
Газета.Ru вчера в 14:21
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Общество

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
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