Коронавирус

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоПодсчитаны потери российских компаний из-за коронавируса

Потери компаний России в первой половине 2020 года подсчитал Росстат. В своей сводке ведомство не учитывало показатели госструктур, нефинансового сектора, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Потери остальных отраслей экономики России за полгода составили 3,7 триллиона рублей.
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Пандемия унесла: Росстат вычислил ущерб экономике от коронавируса

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