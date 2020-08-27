Коронавирус
Соловей.ИнфоПодсчитаны потери российских компаний из-за коронавируса
Потери компаний России в первой половине 2020 года подсчитал Росстат. В своей сводке ведомство не учитывало показатели госструктур, нефинансового сектора, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Потери остальных отраслей экономики России за полгода составили 3,7 триллиона рублей.
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Наука
Риск летального исхода повышает продолжительный дневной сон
Evo-rus.com 03:12
Футбол
Экс-футболист «Зенита» и «Терека» Маурисио может перейти в «Локомотив»
Агент экс-полузащитника «Терека» и «Зенита» Жозе Маурисио Пьер Фернандес заявил, что ждёт решения руководства московского «Локомотива» по подписанию его клиента до 28 августа.
RT на русском 11:40
Армия и оружие
Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
Маршрут движения и состав российского патруля в Сирии были согласованы с США.
Вести.Ru 13:02
Экономика
Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
Правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.
Ведомости 10:36
Политика
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.
Ведомости 10:20
Происшествия
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Стало известно, куда поступила 18-летняя дочь Екатерины Климовой
Дочь Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова поступила в вуз своей мечты.
CT news 08:52
Общество
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия".
РИА Новости 02:07
Политика
СБУ предложила запретить участие в выборах сотрудничающим с Россией
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов предложил не допускать к выборам граждан, которые сотрудничают с Российской Федерацией.
Известия 10:44
Политика
США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса
26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвестор 07:06
Общество
В США число погибших из-за урагана возросло до трех
Число погибших из-за урагана "Лаура", обрушившегося на штаты Техас и Луизиана в США, возросло до трех.
ТАСС 13:59
Наука
Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии
Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новости 13:48
Футбол
Защитник «Атлетико» Энрике стал одноклубником Головина
Защитник мадридского «Атлетико» Кайо Энрике продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Матч ТВ 14:04
Космос
Высоту орбит спутниковых группировок из-за Starlink ограничат 600 км
Высоту орбит спутниковых группировок из-за американской сети Starlink ограничат 600 км. Такое предложение опубликовали члены астрономического общества США.
Piter.tv вчера в 07:12
Финансы
Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов
БПС-Сбербанк, дочерний банк Сбербанка в Белоруссии, с 28 августа на время прекратит выдачу кредитов физическим лицам.
РБК 13:30
Политика
Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой
Александр Лукашенко не в состоянии услышать народ своей республики и уязвим настолько, что готов просить поддержки у соседних государств, как говорит Мария Колесникова.
CT news 11:49
Экономика
Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок
Публикация рейтинга стран по условиям ведения бизнеса Doing Business приостановлена, такое решение принял Всемирный банк (ВБ).
РБК 14:12
Политика
Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией
25 августа в ходе выступления перед Европарламентом о готовности к диалогу с официальными властями заявила один из лидеров оппозиции, соперник Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская.
РБК 06:23
Шоу-бизнес
Брэд Питт завёл отношения с 27-летней моделью
Американский киноактёр Брэд Питт, который весь последний год был под пристальным вниманием журналистов, наконец-то появился на людях с новой пассией.
Pravda.Ru 11:28
Общество
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM 01:37
Происшествия
Петербургская полиция получит около ста новых «антивзяточных» авто
Дорожно-патрульная служба Петербурга ожидает получения около сотни служебных автомобилей, в которых можно будет следить за теми, кто находится в салоне.
АБН 14:09
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
REGNUM 02:40
Футбол
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
Российская газета 09:18
Технологии
Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками
Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 1 12:11
Футбол
«Манчестер Сити» готов обменять Месси на трех игроков
Английский "Манчестер Сити" готов отдать каталонской "Барселоне" Габриэла Жезуса, Эрика Гарсию и Бернарду Силву в обмен на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Sport.es.
Газета.Ru 13:58
Игры
Опубликованы новые геймплейные ролики Mafia: Definitive Edition
CyberSport.ru 04:20