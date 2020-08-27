Подсчитаны потери российских компаний из-за коронавируса
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Потери компаний России в первой половине 2020 года подсчитал Росстат. В своей сводке ведомство не учитывало показатели госструктур, нефинансового сектора, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Потери остальных отраслей экономики России за полгода составили 3,7 триллиона рублей.В источнике
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