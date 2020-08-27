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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

Подсчитаны потери российских компаний из-за коронавируса

Потери компаний России в первой половине 2020 года подсчитал Росстат. В своей сводке ведомство не учитывало показатели госструктур, нефинансового сектора, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Потери остальных отраслей экономики России за полгода составили 3,7 триллиона рублей.В источнике
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Труд

Пандемия унесла: Росстат вычислил ущерб экономике от коронавируса

Труд09:00
REGNUM

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за пандемии

REGNUM05:10
News.ru

Росстат подсчитал потери России от коронавируса

News.ru05:01
URA.Ru

Стало известно, сколько денег потеряла Россия из-за коронавируса

URA.Ru04:21
Говорит Москва

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за коронавируса

Говорит Москва03:59
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Lenta.ru03:31
Коммерсантъ

За полгода нефинансовый сектор недополучил треть прибылей и удвоил убытки

Коммерсантъ18:23

«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси

"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Soccer.ru12:04

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком

Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.
Новая газета25 августа в 08:16
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