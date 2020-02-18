Общество
Expert.ruПодсчитаны потери российских туроператоров из-за коронавируса
Потери туроператоров России из-за уменьшения количества путешественников из Китая составляют примерно $100 млн в месяц, сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявление доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские туроператоры ежемесячно недополучают около 100 миллионов долларов из-за падения потока путешественников из Китая, вызванного коронавирусом, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.РИА Новостивчера в 20:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры в связи с коронавирусом
Невские Новостивчера в 20:59
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Происшествия
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Авто
Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе
Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России. Ravon в России уступает место марке Chevrolet.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
В Москве расширили зону платной парковки
Парковка стала платной еще на 80 улицах города Москва.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Происшествия
Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что «психанул»
Утром 16 февраля 26-летний мужчина вошел в здание храма на Бакунинской улице в Москве и ножом ранил двух человек.
Энергетика
Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд
Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Футбол
«Спартак» проиграл «Браге» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский «Спартак» потерпел поражение от португальской «Браги» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Культура
Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»
Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
Общество
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»
Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Общество
В Ухане от коронавируса умер главный врач больницы
Общество
«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Общество
Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
Роскачество по итогам исследования говяжьей тушенки обнаружило в ряде торговых марок антибиотики, избыток бульона вместо мяса, а также ДНК лошади, говорится в сообщении организации.
Политика
Аваков: Украинский борт вывезет из Китая россиянина
Украинский спецборт вывезет из Китая 49 граждан Украины и 25 иностранцев, среди которых есть гражданин РФ.
Политика
Украина планирует обмен пленными с Россией до «нормандского саммита»
Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года.
Политика
Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Кино
Меган Фокс и Брюс Уиллис сыграют агентов ФБР
Уиллис сыграет напарника героини Фокс, агента ФБР. Производство триллера начнется 9 марта текущего года в Пуэрто-Рико.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини
Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.