Общество

Expert.ruExpert.ruПодсчитаны потери российских туроператоров из-за коронавируса

Потери туроператоров России из-за уменьшения количества путешественников из Китая составляют примерно $100 млн в месяц, сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявление доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко.
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Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры из-за коронавируса

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские туроператоры ежемесячно недополучают около 100 миллионов долларов из-за падения потока путешественников из Китая, вызванного коронавирусом, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
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В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

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Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
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Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
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Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
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В Ухане от коронавируса умер главный врач больницы

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Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади

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Пожар в крупнейшем торговом центре Баку потушили

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
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