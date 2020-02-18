Общество

Expert.ruExpert.ruПодсчитаны потери российских туроператоров из-за коронавируса

Потери туроператоров России из-за уменьшения количества путешественников из Китая составляют примерно $100 млн в месяц, сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявление доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко.
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Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры из-за коронавируса

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские туроператоры ежемесячно недополучают около 100 миллионов долларов из-за падения потока путешественников из Китая, вызванного коронавирусом, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
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Подсчитаны потери российских туроператоров из-за коронавируса

Expert.ruвчера в 23:21
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Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

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В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ

В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Газета.Ru вчера в 21:12
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В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
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В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

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Lenta.ru вчера в 02:29
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Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

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Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

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Кремль ответил на идею Зеленского о патрулировании в Донбассе

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Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

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Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
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Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

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Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд

Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.
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Депутат Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции помимо веры в Бога запрет на аборты.
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