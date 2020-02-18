Общество
Expert.ruПодсчитаны потери российских туроператоров из-за коронавируса
Потери туроператоров России из-за уменьшения количества путешественников из Китая составляют примерно $100 млн в месяц, сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявление доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко.
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские туроператоры ежемесячно недополучают около 100 миллионов долларов из-за падения потока путешественников из Китая, вызванного коронавирусом, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.РИА Новостивчера в 20:32
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Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры в связи с коронавирусом
Невские Новостивчера в 20:59
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