Общество

Expert.ruExpert.ruПодсчитаны потери российских туроператоров из-за коронавируса

Потери туроператоров России из-за уменьшения количества путешественников из Китая составляют примерно $100 млн в месяц, сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявление доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко.
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Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры из-за коронавируса

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские туроператоры ежемесячно недополучают около 100 миллионов долларов из-за падения потока путешественников из Китая, вызванного коронавирусом, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
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Российские туроператоры теряют ежемесячно $100 млн из-за коронавируса

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В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов

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В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

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Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

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