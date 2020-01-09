Экономика
URA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Армия и оружие
Иран назвал завершённой месть за убийство генерала Касема Сулеймани
Постпред страны при ООН сказал, что Тегеран не будет предпринимать мер при отсутствии агрессии со стороны США.
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» готовят обмен футболистами
Представители «Барселоны» и «Ювентуса» готовят провернуть обмен футболистами.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Гаджеты
Популярный iPhone рекордно подешевел
Стоимость одного из самых популярных смартфонов Apple iPhone 7 рекордно снизилась. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.
Шоу-бизнес
Канадская певица намекнула на беременность от Илона Маска
Канадская певица Граймс (Клэр Буше) опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото.
Футбол
«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре
«Спартак» не намерен переносить запланированный сбор в ОАЭ, а также отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео
Футбол
«Ман Сити» планирует укрепить защитную линию в 2020 году
Определены трансферные приоритеты «Манчестер Сити» на 2020 год. В первую очередь англичане хотят приобрести центрального и левого защитника.
Политика
Премьер Госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки
Выступая на брифинге, Гао Фэн указал, что «по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки».
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Армия и оружие
В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Общество
В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Технологии
Microsoft выпустила первое в этом году тестовое обновление Windows 10 с новым функционалом
Корпорация Microsoft выпустила первое в наступившем году тестовое обновление своей актуальной операционной системы Windows 10.
Футбол
Игроки «Динамо» вышли из отпуска и проходят углубленный медосмотр
«Вместе со всей страной динамовцы вышли из отпуска и проходят углубленный медицинский осмотр», — говорится в сообщении «Динамо».