Экономика

URA.RuURA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Москва 2402:59

Новый год лишил Россию триллиона

Рамблер02:11

Сколько потеряла экономика России от новогодних праздников?

ГЛАС.RU01:09

Из-за новогодних праздников российская экономика потеряла больше триллиона рублей

Live2402:05

Эксперты оценили экономические потери страны от новогодних праздников

Inkazan02:04

Эксперты озвучили потери экономики от новогодних праздников

Pravda.Ru02:06

Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

URA.Ru00:22
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Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Армия и оружие

Иран назвал завершённой месть за убийство генерала Касема Сулеймани

Постпред страны при ООН сказал, что Тегеран не будет предпринимать мер при отсутствии агрессии со стороны США.
Эхо Москвы 03:00
Футбол

«Барселона» и «Ювентус» готовят обмен футболистами

Представители «Барселоны» и «Ювентуса» готовят провернуть обмен футболистами.
Metaratings 04:00
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

Известия 02:19
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Гаджеты

Популярный iPhone рекордно подешевел

Стоимость одного из самых популярных смартфонов Apple iPhone 7 рекордно снизилась. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.
Lenta.ru 03:36
Шоу-бизнес

Канадская певица намекнула на беременность от Илона Маска

Канадская певица Граймс (Клэр Буше) опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото.
News.ru 02:39
Футбол

«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре

«Спартак» не намерен переносить запланированный сбор в ОАЭ, а также отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре.
Sportbox.RU вчера в 09:36
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском вчера в 06:51
Происшествия

Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Происшествия

Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео

VSE42.RU вчера в 22:26
Футбол

«Ман Сити» планирует укрепить защитную линию в 2020 году

Определены трансферные приоритеты «Манчестер Сити» на 2020 год. В первую очередь англичане хотят приобрести центрального и левого защитника.
ProstoProSport 03:47
Политика

Премьер Госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки

Выступая на брифинге, Гао Фэн указал, что «по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки».
Страна Советов on-line 03:45
Кино

Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката

Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Происшествия

В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи

В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Газета.Ru 02:56
Происшествия

Открытое письмо: Шамсутдинов попросил прощения у семей своих жертв

Газета.Ru 02:58
Армия и оружие

В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах

Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
RT на русском 02:37
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru вчера в 11:16
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru 07 января в 23:40
Происшествия

В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня

Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
REGNUM 03:22
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Общество

В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
RT на русском 03:52
Технологии

«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Технологии

Microsoft выпустила первое в этом году тестовое обновление Windows 10 с новым функционалом

Корпорация Microsoft выпустила первое в наступившем году тестовое обновление своей актуальной операционной системы Windows 10.
Дни24 02:11
Футбол

Игроки «Динамо» вышли из отпуска и проходят углубленный медосмотр

«Вместе со всей страной динамовцы вышли из отпуска и проходят углубленный медицинский осмотр», — говорится в сообщении «Динамо».
Sport24.ru 03:05
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
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