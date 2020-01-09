Экономика
URA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать
В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
Армия и оружие
Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана
Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Экономика
Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии
«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Экономика
С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
В четверг, 9 января, в сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере. Об этом рассказали журналисты We Got This Covered.
Шоу-бизнес
Известная канадская певица ждёт ребёнка от Илона Маска
31-летняя певица с канадскими и украинскими корнями Клэр Буше, известная по сценическому имени Grimes, намекнула, что ждёт ребёнка от основателя SpaceX Илона Маска.
Армия и оружие
Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам в Ираке
Вооруженные силы Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Авто
Росстандарт разработает ГОСТ для отзыва автомобилей
Росстандарт пообещал в 2020 году подготовить и утвердить специальный ГОСТ для отзыва автомобилей.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Наука
Ученые нашли сходство в микрофлоре птиц и летучих мышей
Авторы провели первый и, пожалуй, самый масштабный скрининг микрофлоры у позвоночных летающих животных — птиц и летучих мышей.
Политика
В Польше пожаловались на Путина и организаторов форума в Израиле
Польский политолог Михал Шлуджиньски пожаловался на президента России Владимира Путина и организаторов Всемирного форума памяти холокоста, который пройдет 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле.