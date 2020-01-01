Экономика

URA.RuURA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

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Из-за новогодних праздников российская экономика потеряла больше триллиона рублей

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Новый год лишил Россию триллиона

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Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

URA.Ru00:22
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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

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Происшествия

Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море

Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
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Происшествия

Следствие попросило суд оштрафовать Бочкареву за хранение наркотиков

Отмечается, что в постановлении, направленном в суд, следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и предлагает ограничиться штрафом.
Известия 11:47
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
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После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
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Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики

Парламент Абхазии, как сообщает РИА Новости, проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы.
Российская газета 14:01
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Apple призналась в сканировании всех фотографий пользователей в iCloud

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Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Воронежской области

В результате на месте происшествия погиб 44-летний владелец Mitsubishi. Еще два человека получили ранения.
РБК 14:59
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
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Армия и оружие

Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море

В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК 08:21
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Здоровье

В 2020 году больше медицинских услуг станут доступными

В новом году в системе обязательного медицинского страхования произойдут изменения. В первую очередь это коснется онкобольных пациентов.
Stolica58.ru вчера в 07:31
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Один человек пострадал в результате пожара на НПЗ в Ухте

Известия 10:10
Авто

Определен топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России

Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
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Карякин возглавил зачет «Дакара» в классе мотовездеходов

Российский гонщик Сергей Карякин (Maverick) вышел в лидеры проходящего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в классе мотовездеходов после пятого этапа.
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Общество

«Поймай рыцаря»: первый за три месяца тизер нового Batman: Arkham

Аналогичная запись была и у первого тизера. Судя по всему, это новый логотип полицейского департамента Готэма.
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В России утвердили план новой приватизации

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
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Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия

Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
Газета Metro 02:29
Политика

Зеленский дал обещание семьям погибших при крушении самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родственниками украинцев, погибших при крушении Boeing 737 в Тегеране, и пообещал им выяснить причины трагедии.
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Дженнифер Лопес получила судебный иск от стриптизерши

Газета.Ru 10:38
Происшествия

Опубликованы кадры крушения украинского лайнера под Тегераном

В Иране камеры наблюдения засняли момент падения украинского Boeing-737, передает РИА Новости.
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Милла Йовович набрала более 20 килограммов

Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников.
Аргументы недели 05:23
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Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium

Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
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Полиция нашла девушку, завалившую новогоднего оленя в Саратове

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Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
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В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

РБК 10:19
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