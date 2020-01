Новое исследование на клеточном уровне, проведенное учеными из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании (Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania), показало, как органоиды глиобластомы могут служить эффективными моделями для быстрого тестирования персонализированных стратегий лечения.