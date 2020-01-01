Экономика
URA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Транспорт
В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Кино
Создатели «Вторжения» снимут ремейк «Гостьи из будущего»
Авторы картин «Притяжение» и «Вторжение» снимут ремейк популярного советского фильма «Гостья из будущего».
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Футбол
Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
Экономика
Ожидание «Газпрома» сжало рынок офисов. Эксперты видят дефицит
В следующем году Петербург ожидает усиление дефицита офисных площадей, следует из данных участников рынка коммерческой недвижимости.
Армия и оружие
Опубликованы кадры последствий ракетной атаки Ирана на базу США
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Общество
Wildberries открыла продажи в Европе
Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Футбол
Верратти: «За „ПСЖ“ играют четыре из десяти лучших футболистов мира»
Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти подвел итоги поединка 1/4 финала Кубка лиги с «Сент-Этьеном» (6:1).
Здоровье
В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп
Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае
Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Общество
Reuters: в Мали 18 миротворцев ООН пострадали при ракетном обстреле
По меньшей мере 20 человек, включая 18 миротворцев ООН, пострадали в результате ракетного обстрела военной базы на севере Мали.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Шоу-бизнес
Девушка Илона Маска позировала с округлившимся животом
В кадре 31-летняя девушка предстала топлес. На ее живот наложено цифровое изображение младенца, словно бы он находится в утробе.
Наука
Разработан новый метод лечения глиобластом
Новое исследование на клеточном уровне, проведенное учеными из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании (Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania), показало, как органоиды глиобластомы могут служить эффективными моделями для быстрого тестирования персонализированных стратегий лечения.