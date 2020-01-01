Экономика

URA.RuURA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

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Из-за новогодних праздников российская экономика потеряла больше триллиона рублей

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Новый год лишил Россию триллиона

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Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

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