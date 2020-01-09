Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Здоровье В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.

Культура Самой рейтинговой телепередачей ушедшего года стало обращение Путина Традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина стало лидером по рейтингу среди телевизионных программ не только за 31 декабря, но и за весь 2019 год.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Политика Украинский посол призвал Израиль не осуждать убийц евреев «9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД довел до израильской стороны позицию относительно контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года», — сказано в публикации.

Авто Sony представила собственный автомобиль Дебют концепта Sony Vision-S состоялся на выставке Consumer Electronics Show и стал большим сюрпризом, поскольку бренд до сих пор не проявлял интереса к созданию собственных автомобилей.

Политика Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток» На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.

Футбол ЦСКА сделал предложение форварду «Удинезе» Отмечается, что 22-летний бразилец практически договорился о трансфере в Атлетико Паранаэнсе, но отказался от сделки, поскольку получил предложение от армейцев и решил обдумать возможный переезд в РПЛ.

Здоровье Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство Ранее информагентства со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова сообщили, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти.

Космос Зафиксировано сверхсветовое движение Астрономы зафиксировали поток вещества в галактике M87, который перемещается с кажущейся скоростью, превышающей скорость света.

Армия и оружие В Сети появилось новое видео удара иранских ракет по военным базам США تصاویری جدید از شلیک و اصابت موشکهای ایران به پایگاه نظامیان تروریست آمریکا pic.twitter.com/qDGefnClOa — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2020 Ранее в СМИ сообщалось, что Иран не намеревался убивать военных США, атакуя ракетами американские базы в Ираке.

Экономика Техника получит единый льготный лизинг Правительство утвердило новую схему господдержки Правительство согласовало замену разрозненных мер поддержки спроса на продукцию машиностроения на единый механизм льготного лизинга.