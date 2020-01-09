Экономика

URA.RuURA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

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Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

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Эксперты озвучили потери экономики от новогодних праздников

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Сколько потеряла экономика России от новогодних праздников?

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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

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Новый год лишил Россию триллиона

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«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова»

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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп

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Самой рейтинговой телепередачей ушедшего года стало обращение Путина

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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

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Авто

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Дебют концепта Sony Vision-S состоялся на выставке Consumer Electronics Show и стал большим сюрпризом, поскольку бренд до сих пор не проявлял интереса к созданию собственных автомобилей.
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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Отмечается, что 22-летний бразилец практически договорился о трансфере в Атлетико Паранаэнсе, но отказался от сделки, поскольку получил предложение от армейцев и решил обдумать возможный переезд в РПЛ.
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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Фигурист Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде

Фигурист, ставший 2-кратным олимпийским чемпионом, сравнил жизнь в России и североамериканской стране.
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

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Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство

Ранее информагентства со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова сообщили, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти.
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В Сети появилось новое видео удара иранских ракет по военным базам США

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Суд повторно рассмотрит жалобу на итоги выборов президента Абхазии

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Коммерсантъ 08:19
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