Экономика

URA.RuURA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Новый год лишил Россию триллиона

Рамблер02:11

Эксперты озвучили потери экономики от новогодних праздников

Pravda.Ru02:06

Из-за новогодних праздников российская экономика потеряла больше триллиона рублей

Live2402:05

Эксперты оценили экономические потери страны от новогодних праздников

Inkazan02:04

Сколько потеряла экономика России от новогодних праздников?

ГЛАС.RU01:09

Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

URA.Ru00:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:37, Ашберн
Происшествия

В Уфе 65-летний мужчина погиб во время катания на тюбинге с внучкой

МедиаКорСеть 02:02
Происшествия

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

РИА Новости 01:44
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Известия 02:20
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Политика

Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
РБК вчера в 21:15
Армия и оружие

WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
РИА Новости 01:38
Финансы

Курс рубля: евро опустился ниже 68 рублей

Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей.
Рамблер вчера в 13:40
Транспорт

Стал известен размер штрафов за неоплату проезда платных дорог

Цена проезда по новой трассе для легковой автомашины составила 1350 рублей.
SM News 01:22
Экономика

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
РИА Новости 06 января в 11:50
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Нева Спорт вчера в 18:20
Теннис

Соперником России в четвертьфинале ATP Cup будет Аргентина

Сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.
Чемпионат вчера в 07:20
Авто

Дополнено: Кросс-хэтч Kia XCeed заявлен к производству в России

В третьем квартале 2019 года кросс-хэтч появится на европейском рынке, однако запуск в России пока под вопросом.
Драйв 01:59
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Газета.Ru 01:33
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
Общество

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Известия вчера в 20:47
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 07 января в 01:50
Транспорт

В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права

В 2020 году россиян ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права.
Известия вчера в 22:32
Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru вчера в 20:57
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

RT на русском 02:06
Общество

Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета

РБК вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
News.ru вчера в 17:24
Происшествия

В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Шоу-бизнес

Иван Ургант выбрил часть волос и помолодел на 30 лет

Актуальные Новости 01:50
Экономика

Россия наращивает производство сжиженного природного газа

К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
ГТРК Ямал 00:29
Общество

Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак

РИА Новости 00:58
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом

Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Pravda.Ru 00:50
Фигурное катание

Максим Траньков: я на распутье, но не сдамся

Если бы Александр Смирнов катался с Таней, он бы тоже выиграл Олимпийские игры.
РИА Новости вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное