Экономика
URA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
Армия и оружие
WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
Финансы
Курс рубля: евро опустился ниже 68 рублей
Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей.
Транспорт
Стал известен размер штрафов за неоплату проезда платных дорог
Цена проезда по новой трассе для легковой автомашины составила 1350 рублей.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Теннис
Соперником России в четвертьфинале ATP Cup будет Аргентина
Сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.
Авто
Дополнено: Кросс-хэтч Kia XCeed заявлен к производству в России
В третьем квартале 2019 года кросс-хэтч появится на европейском рынке, однако запуск в России пока под вопросом.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Общество
Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров
Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Транспорт
В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права
В 2020 году россиян ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Происшествия
В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Шоу-бизнес
Иван Ургант выбрил часть волос и помолодел на 30 лет
Экономика
Россия наращивает производство сжиженного природного газа
К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
Общество
Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Фигурное катание
Максим Траньков: я на распутье, но не сдамся
Если бы Александр Смирнов катался с Таней, он бы тоже выиграл Олимпийские игры.