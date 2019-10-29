Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны потери россиян из-за контрсанкций

Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Читать в источнике
Комментировать251
с чего всё началось

Гордые платят всем

Сумма потерь граждан на 84% была перераспределена в пользу российских производителей и на 3% — импортеров, а 13% стали чистыми потерями. При этом за пять лет об однозначном успехе импортозамещения можно говорить лишь в производстве помидоров, свинины и птицы.
Коммерсантъвчера в 18:51

Подробнее о событии

Названы потери россиян от запрета на импорт иностранных продуктов

Московский Комсомолец03:53

Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно

Росбалтвчера в 23:20

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Интерфакс02:51

Экономисты подсчитали потери россиян из-за продовольственных контрсанкций

Коммерсантъ04:10

Продуктовые контрсанкции обходятся россиянам в 445 миллиардов рублей ежегодно

Эхо Москвы03:00

Из-за запрета на ввоз сыра и хамона россияне теряют 445 миллиардов рублей в год

URA.Ruвчера в 21:47

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

РБКвчера в 20:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Происшествия

В Башкирии пять человек отравились угарным газом

В Башкирии в городе Нефтекамск пять человек получили отравление угарным газом, один из них скончался.
RT на русском 04:40
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Происшествия

Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата на два месяца

Известия вчера в 07:14
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Экономика

У 59 липчан в будущем году повысится зарплата

У рада бюджетников в 2020 году повысится зарплата на 5,8%, это пообещал губернатор Липецкой области.
АиФ - Черноземье вчера в 09:52
Наука

Ученые нашли новое полезное свойство кофе

Известия 00:27
Политика

Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.
РИА Новости 05:28
Происшествия

В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками

В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
RT на русском 05:27
Происшествия

Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург

Согласно проекту приказа государственной компании "Автодор", управляющей платными трассами, стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре, составит в среднем в 1,3-2 тыс. рублей, пишут "Известия".
Инфорос вчера в 01:20
Музыка

На концерте Аллы Пугачевой в Минске выступит Анастасия Волочкова

2 ноября на концертной площадке в Минске состоится концерт Аллы Пугачевой. В нем примет участие Анастасия Волочкова.
Актуальные Новости 04:09
Энергетика

Минск ищет замещение российской нефти

Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Происшествия

В комитете по соцзащите правительства Ленобласти проводится обыск

В комитете по соцзащите правительства Ленинградской области 29 октября проводится обыск.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:33
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

На днях состоялся дебютный боя 31-летнего Дениса Вильданова, весящего 212 килограмм.
Discover24 05:21
Здоровье

В Тюменской области ограничили продажу рыбы из-за гаффской болезни

Власти Тюменской области приняли решение запретить в регионе несанкционированную продажу рыбы из-за вспышки в деревне Ачиры гаффской болезни.
News.ru 26 октября в 08:53
Экономика

Названы новые угрозы для российской экономики

Замедление роста глобального ВВП может стать одной из главных проблем для российской экономики, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 00:20
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Политика

Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины

Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Общество

Социологи назвали главные страхи россиян

Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.
РБК 00:00
Происшествия

Опубликовано видео с подозреваемым в каннибализме жителем Архангельска

Следственный комитет опубликовал видео с жителем Архангельской области, обвиняемом в трех убийствах и каннибализме.
РЕН ТВ 05:38
Футбол

«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии

Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач.
Вести.Ru вчера в 19:28
Гаджеты

Apple призывает владельцев iPhone 5 обновиться до iOS 10.3.4

Речь идет о смартфоне iPhone 5. Его владельцев купертиновцы призывают обновить до iOS 10.3.4. Притом сделать это необходимо до 3 ноября.
RuNews24.ru вчера в 04:46
Финансы

ЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией.
ФАН 03:22
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил танки США на границе защитой жителей страны

РБК 04:58
Происшествия

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Интерфакс 03:30
Гаджеты

TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
3DNews 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное