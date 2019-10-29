Сумма потерь граждан на 84% была перераспределена в пользу российских производителей и на 3% — импортеров, а 13% стали чистыми потерями. При этом за пять лет об однозначном успехе импортозамещения можно говорить лишь в производстве помидоров, свинины и птицы.

с чего всё началось

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