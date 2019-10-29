Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны потери россиян из-за контрсанкций

Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Читать в источнике
Комментировать211
с чего всё началось

Гордые платят всем

Сумма потерь граждан на 84% была перераспределена в пользу российских производителей и на 3% — импортеров, а 13% стали чистыми потерями. При этом за пять лет об однозначном успехе импортозамещения можно говорить лишь в производстве помидоров, свинины и птицы.
Коммерсантъвчера в 18:51

Подробнее о событии

Названы потери россиян от запрета на импорт иностранных продуктов

Московский Комсомолец03:53

Продуктовые контрсанкции обходятся россиянам в 445 миллиардов рублей ежегодно

Эхо Москвы03:00

Из-за запрета на ввоз сыра и хамона россияне теряют 445 миллиардов рублей в год

URA.Ruвчера в 21:47

Экономисты подсчитали потери россиян из-за продовольственных контрсанкций

Коммерсантъ04:10

Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно

Росбалтвчера в 23:20

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Интерфакс02:51

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

РБКвчера в 20:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
Армия и оружие

Власти Литвы объяснили размещение военных США у границы с Белоруссией

RT на русском 04:53
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
Футбол

Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы

Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы.
Neva.Today вчера в 13:26
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

ТАСС 01:46
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Происшествия

В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков

РИА Новости 05:03
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Общество

У Соловьева в студии снова подрались

В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.
Национальная служба новостей 02:20
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Авто

Skoda объяснила, почему не может выпускать реально бюджетные модели

Тарантас Ньюс 00:17
Экономика

Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Коммерсантъ 02:10
Общество

На закрытом из-за санкций заводе UC Rusal начнут майнить криптовалюту

Суть проекта Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
РБК 01:00
Авто

Новую Kia Optima показали в Сети

В Сети появились шпионские фотографии премиального седана Kia Optima, который имеет заводской индекс DL3c.
32CARS.ru 02:21
Общество

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru 01:14
Происшествия

Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
Экономика

Цены на гречку в Алтайском крае выросли на 79%

По данным Алтайкрайстата за девять месяцев 2019 года средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае для промышленных компаний выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 06:07
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Политика

Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

Комсомольская правда 04:36
Гаджеты

Apple представила AirPods Pro с шумоподавлением

В линейке полностью беспроводных наушников Apple пополнение — компания официально представила AirPods Pro.
Вести.Хайтек вчера в 12:53
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Происшествия

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Интерфакс 03:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 27 октября в 05:37
Экономика

На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы. В частности, 10 млрд рублей планируется выделить уже в 2020 году.
REGNUM 02:25
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика

Новак заявил о готовности Украины получать газ из России напрямую

Минэнерго России видит, что партнеры с Украины готовы к поставкам российского газа напрямую с 2020 года, заявил российский министр энергетики Александр Новак после трехсторонних консультаций по газу между Москвой, Киевом и ЕС.
Взгляд.ру вчера в 12:35
Политика

Украина усилила меры безопасности в Азовском море

Правительство Украины приняло решение по усилению мер безопасности в акватории Азовского моря. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное