Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны расходы на маткапитал в России

Расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 году окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год. Такие подсчеты сделала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС. По ее оценке, в текущем году расходы на эти цели составят порядка 100 миллиардов рублей.
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