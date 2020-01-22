Экономика
Lenta.ruПодсчитаны расходы на маткапитал в России
Расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 году окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год. Такие подсчеты сделала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС. По ее оценке, в текущем году расходы на эти цели составят порядка 100 миллиардов рублей.
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Голикова: расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году
Будущее России. Национальные проекты04:23
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Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
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В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
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Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
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Эвелина Бледанс обнажилась на постельном фото
Отечественная актриса Эвелина Бледанс обнажилась на постельном фото из спальни.
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Россия догнала Конго в рейтинге демократии
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Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Происшествия
В Москве угрожают выбросить ребенка из окна квартиры
На юге Москвы спасатели пытаются попасть в квартиру, где, по информации СМИ, человек угрожает выбросить ребенка из окна, передает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК России по Москве Юлию Иванову.
Культура
Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс
Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Финансы
Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января
Доллар США и евро перешли к повышению на Московской бирже в среду днем после утреннего укрепления, курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января вслед за ростом котировок американской валюты на глобальном рынке.
Экономика
Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Футбол
Воспитанник «Спартака» Бакаев объявил о переходе в «Рубин»
Воспитанник академии московского "Спартака" Солтмурад Бакаев в своем Instagram объявил о переходе в казанский "Рубин".
Политика
ГД поддержала проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
"Вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности", — пояснял Хинштейн.
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Россия начала разработку вакцины от китайского коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России началась разработка вакцины от нового коронавируса из Китая.
Политика
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.