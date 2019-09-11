Общество
Lenta.ruПодсчитаны расходы россиян на домашний быт
Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов.
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Культура
Александра Розенбаума прооперировали в Москве
Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Политика
На главу офиса Зеленского надели наручники
На главу офиса президента Украины Андрея Богдана надели наручники. Об этом чиновник поведал в своем Facebook-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 17:14
Политика
Ролики личности в истории. Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму в YouTube. Публикуем заключение эксперта ФСБ и разгромный отзыв филологов РАН
Студента Высшей школы экономики Егора Жукова пытались обвинять в участии в массовых беспорядках (статья 212 Уголовного кодекса).
Новая газета 02:00
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone и iPad
URA.Ru вчера в 14:36
Политика
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Политика
США обвинили Россию в убийстве чеченского повстанца в Германии
Власти США обвинили Россию в якобы убийстве врагов страны за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 15:44
Музыка
Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy
Sunmag.me вчера в 11:42
Технологии
Вице-президентом МТС по медиабизнесу станет бывший гендиректор ТНТ
Игорь Мишин назначен на пост вице-президента, курирующего развитие медиабизнеса МТС.
Sostav.ru вчера в 11:40
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Происшествия
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
Налетчики на BMW напали на инкассаторов в Подмосковье
В Щелкове двое мужчин напали на инкассаторов и похитили, по предварительным данным, около 15 млн рублей.
Интерфакс 01:09
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов
Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:11
Футбол
Молодёжная сборная сыграла вничью с Болгарией в матче отбора Евро-20
Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в отборочном матче чемпионата Европы 2021 года.
МК-Спорт 02:06
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
Мэр Сочи Алексей Копайгородский вступил в должность
Во вторник депутаты городского собрания Сочи единогласно выбрали из финалистов конкурса на должность главы курорта новым мэром вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского.
РИА Новости 02:42
Гаджеты
Твердотельные накопители Patriot Viper VP4100 оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4
Компания Patriot Memory сообщила о выпуске твердотельных накопителей Viper VP4100, которые оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4.
iXBT.com 02:31
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Происшествия
Двухлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна на Петроградке
Сын мигрантов из Таджикистана продавил москитную сетку. Двухлетний ребенок погиб в Петроградском районе при падении с высоты 25 метров.
Konkretno.ru 01:42
Баскетбол
Аргентина победила Сербию и вышла в полуфинал ЧМ
Матч ТВ вчера в 08:57
Политика
Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
В своем выступлении Биньямин Нетаньяху напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал опубликовать американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта, так называемую сделку века, сразу после израильских выборов и именно сейчас, по словам премьера, есть «историческая возможность» распространить суверенитет Израиля на районы, где находится большинство еврейских поселений.
Коммерсантъ вчера в 15:06
Политика
Трамп снял Болтона с поста советника по нацбезопасности
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 12:19
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Происшествия
Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань
В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.
RT на русском вчера в 16:54