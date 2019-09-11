Общество
Lenta.ruПодсчитаны расходы россиян на домашний быт
Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов.
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Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
АиФ Самара вчера в 01:40
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия
Налетчики на BMW напали на инкассаторов в Подмосковье
В Щелкове двое мужчин напали на инкассаторов и похитили, по предварительным данным, около 15 млн рублей.
Интерфакс 01:09
Политика
Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями
По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Путешествия
Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции
Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России.
РБК 01:14
Политика
В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов
В Улан-Удэ состоялся силовой разгон несанкционированной акции, продолжающейся со вчерашнего вечера.
Номер один вчера в 04:43
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Политика
CNN назвал возможных кандидатов на замену уволенному Трампом Болтону
Белый дом рассматривает кандидатуры по меньшей мере десяти человек на пост помощника президента США по нацбезопасности после отставки Джона Болтона.
РБК 02:03
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по трубе OPAL
Суд Евросоюза встал на сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Польши.
РЕН ТВ вчера в 05:37
Здоровье
Названы продукты, избавляющие печень от токсинов
MedikForum.ru вчера в 21:01
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю вчера в 10:15
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Гаджеты
Сегодня Apple презентует новые модели iPhone
В городе R вчера в 04:29
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 03 сентября в 20:02
Авто
«АвтоВАЗ» перенес дату старта выпуска «безвтыкового» агрегата
Российский автогигант «АвтоВАЗ» решил скорректировать сроки старта производства агрегата с рабочим объемом на 1,8 литров с проточками под поршни.
Pnzdrive 02:11
Теннис
Бразильский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи
Бразильский теннисист Диего Матос получил пожизненную дисквалификацию по обвинению в причастности к договорным матчам, сообщается на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).
РИА Новости вчера в 18:43
Наука
Ученые выяснили, чем опасен каждый килограмм жира на животе
Ученые выяснили и сообщили СМИ, как лишние килограммы жира на животе влияют на здоровье человека и жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:06
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Общество
Названы самые популярные профессии у россиян предпенсионного возраста
Ранее сообщалось о росте числа безработных среди людей предпенсионного возраста.
URA.Ru 00:42
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
Новое правительство сформировали в Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы
Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию.
ТАСС вчера в 20:04
Политика
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49