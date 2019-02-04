Экономика
Lenta.ruПодсчитаны расходы россиян в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник»
Средний размер расходов россиян в «Черную пятницу» стал в три с половиной раза больше, чем в «Киберпонедельник». Об этом свидетельствует исследование банка «Русский Стандарт», данные которого приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
- РИА Новости. Средний чек россиян в "Черную пятницу" почти в три раза превысил траты в "Киберпонедельник", показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Происшествия
Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге
Политика
Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске
В распоряжении телеканала РЕН ТВ появились кадры с места обрушения пристройки к кафе в Новосибирске.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Армия и оружие
Попадание противотанковой ракеты в движущийся Т-90А сняли на видео
Двигавшийся основной боевой танк Т-90А получил попадание управляемой ракеты в левый бок башни.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Единоборства
Российский боксер Воробьев проиграл украинцу Чухаджяну в Калининграде
Российский боксер Воробьев записал стих сопернику из Украины: «Мой апперкот в 15-2 превратит твой рекорд» Воробьев – о бое с Чухаджяном: «Для меня не имеет значения то, что многие говорят о противостоянии России и Украины»
Политика
США ограничили въезд гражданам из шести стран
Белый дом ввёл ограничения на въезд в США для граждан шести стран, среди которых оказалась Киргизия.
Здоровье
Медики назвали шесть главных признаков избытка соли в организме
Солью очень многие люди приправляют свою пищу. Это довольно важный минерал для работы всего организма.
Шоу-бизнес
Собчак заинтриговала новым образом в Instagram
Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Гаджеты
Макет компактного iPhone 12 сравнили с iPhone SE
Будущий девайс с 5,4-дюймовым экраном под названием 12 Mini сравнили с 4,0-дюймовым iPhone SE.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Здоровье
В Амурской области зарегистрированы случаи распространения фейков о коронавирусе
Как отметил Василий Александрович, зарегистрированы случаи распространения недостоверной информации.
Здоровье
Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания
Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Безрукова снялась в купальнике на Бали
Звезда позировала перед камерой в купальнике. Экс-супруга актера Сергея Безрукова в апреле отметит свой 55-летний юбилей.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Кино
В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Здоровье
Поражение легких коронавирусом показали на рентгеновских снимках
Общество
В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа
Политика
Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского
Общество
Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Кино
Съёмки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму
Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.