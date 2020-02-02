Экономика
Lenta.ruПодсчитаны расходы россиян в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник»
Средний размер расходов россиян в «Черную пятницу» стал в три с половиной раза больше, чем в «Киберпонедельник». Об этом свидетельствует исследование банка «Русский Стандарт», данные которого приводит РИА Новости.
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Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Политика
В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Политика
Пушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, умер 44-летний мужчина из Уханя, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Гаджеты
Microsoft выпускает «посмертное» исправление для Windows 7
Участники онлайн-форумов даже решили, что это «прощальный привет» от Microsoft тем, кто никак не откажется от устаревшей ОС, однако в самой корпорации признали, что это ошибка, и готовят к выпуску соответствующее исправление для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1.
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Общество
Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза
2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Технологии
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом
В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Футбол
Игало стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в Англии.
Происшествия
В Петербурге рухнула крыша демонтируемого спорткомплекса
В процессе демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге произошло обрушение.
Единоборства
Хабибу предложили $200 млн за бои с Макгрегором и Мейвезером
Имена бизнесменов не разглашаются. Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года, тогда победа досталась россиянину.
Спорт
Российские футболисты пробились на чемпионат мира
Музыка
Илон Маск записал электронно-танцевальный трек
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск записал музыкальный трек.
Здоровье
В Тюмени у студентки с коронавирусом были симптомы ОРЗ
Главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина рассказала о том, что студентка из Китая, заболевшая коронавирусом и госпитализированная в Тюмени, поступила с легкими симптомами ОРЗ, а ее самочувствие не ухудшалось.
Политика
Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде
Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Армия и оружие
Сирийским школьникам показали быт российских военных на базе в Тартусе
Школьники в Сирии, изучающие русский язык, смогли побывать на базе российских военных в Тартусе.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
Авто
В Volkswagen надеются побить рекорд Mercedes F1
Футбол
«Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно
Берлинская «Герта» потратила больше всех клубов в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб потратил на усиление состава 78 миллионов евро.
Общество
Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке
Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.