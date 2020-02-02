Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны расходы россиян в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник»

Средний размер расходов россиян в «Черную пятницу» стал в три с половиной раза больше, чем в «Киберпонедельник». Об этом свидетельствует исследование банка «Русский Стандарт», данные которого приводит РИА Новости.
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Средний чек «Киберпонедельника» в РФ был втрое ниже чека в «Черную пятницу»

ПРАЙМвчера в 19:15

Подсчитаны расходы россиян в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник»

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Россияне потратили в чёрную пятницу в три раза больше, чем в киберпонедельник

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Аналитики назвали самые популярные товары «Киберпонедельника»

Вечерняя Москва21:56
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Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

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В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Газета.Ru 11:36
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Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Lenta.ru 15:37
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Общество

ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, умер 44-летний мужчина из Уханя, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
РИА Новости 22:34
Гаджеты

Microsoft выпускает «посмертное» исправление для Windows 7

Участники онлайн-форумов даже решили, что это «прощальный привет» от Microsoft тем, кто никак не откажется от устаревшей ОС, однако в самой корпорации признали, что это ошибка, и готовят к выпуску соответствующее исправление для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1.
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Политика

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
RT на русском 14:58
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru 18:16
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Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
РИА Новости 19:09
Здоровье

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 07:39
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
Футбол

Игало стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 19:36
Происшествия

В Петербурге рухнула крыша демонтируемого спорткомплекса

В процессе демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге произошло обрушение.
Компания вчера в 07:38
Единоборства

Хабибу предложили $200 млн за бои с Макгрегором и Мейвезером

Имена бизнесменов не разглашаются. Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года, тогда победа досталась россиянину.
Газета.Ru 14:37
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Российские футболисты пробились на чемпионат мира

Вести.Ru 17:35
Музыка

Илон Маск записал электронно-танцевальный трек

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск записал музыкальный трек.
МИР 24 вчера в 07:40
Здоровье

В Тюмени у студентки с коронавирусом были симптомы ОРЗ

Главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина рассказала о том, что студентка из Китая, заболевшая коронавирусом и госпитализированная в Тюмени, поступила с легкими симптомами ОРЗ, а ее самочувствие не ухудшалось.
Тюменская область сегодня 04:11
Политика

Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Российская газета 22:05
Армия и оружие

Сирийским школьникам показали быт российских военных на базе в Тартусе

Школьники в Сирии, изучающие русский язык, смогли побывать на базе российских военных в Тартусе.
Экономика сегодня 22:53
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге.
РИА Новости 23:12
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области.
Интерфакс 06:35
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Газета.Ru 09:12
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Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости 21:35
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
РЕН ТВ вчера в 00:07
Армия и оружие

Три боевика атаковали позиции сирийской армии в районе города Алеппо

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В Volkswagen надеются побить рекорд Mercedes F1

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Футбол

«Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно

Берлинская «Герта» потратила больше всех клубов в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб потратил на усиление состава 78 миллионов евро.
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Общество

Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке

Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
РИА Новости 06:47
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СК начал проверку после отравления детей в сауне в Перми

Известия 12:57
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