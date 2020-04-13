Энергетика
Lenta.ruПодсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов. Об этом исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в интервью агентству OilPoint.
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Комментарии
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Общество
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом
С момента начала нарастания заболеваемости коронавирусом в России прошло уже два инкубационных периода, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Российская газета 09:14
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Здоровье
Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве
Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.
RT на русском 10:00
Общество
Пик коронавируса в России спрогнозировал академик РАН
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академиков РАН об окончании эпидемии коронавируса в РФ.
Live24 03:40
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Политика
Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube
В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Минпросвещения заявило о возможности нового переноса сроков ЕГЭ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи единого госэкзамена вновь могут быть скорректированы из-за ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07:45
Общество
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека.
РИА Новости 10:19
Общество
Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса
Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН 11 апреля в 14:01
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
В Раде назвали новый проект бюджета «коронавирусом головного мозга»
Парламентарий назвал документ «коронавирусом головного мозга».
Lenta.ru 07:43
Общество
В МВД назвали самые криминальные регионы России
Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
Религия
У 18 священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус
Московский Комсомолец 10:11
Общество
Малому и среднему бизнесу в РФ дадут год отсрочки по уплате налогов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, обязательства по которым возникнут в следующие 6 месяцев.
Росбалт 04:42
Игры
Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей
Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM вчера в 09:11
Происшествия
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды
Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
Армия и оружие
Avia.pro: российские военные окружили американцев в Сирии
Как сегодня сообщило издание Avia.pro, фактически, американцы попали там в окружение, поскольку наши спецназовцы развернули на севере провинции Хасака не менее 4-х военных блок-постов, которые обеспечивают полный контроль главных маршрутов передислокации американских военных.
Недвижимость.RU 07:37
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
Энергетика
Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Здоровье
Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России
Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum.
SMINEWS в Иванове вчера в 06:56
Здоровье
В России создали тест-систему для диагностики коронавируса у животных
В апреле планируется произвести наборы для диагностики COVID-19, что позволит провести порядка 10 тысяч исследований биоматериала животных на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров страны.
РЕН ТВ 09:23
Футбол
Фарфан раскритиковал «Локомотив» за сокращение зарплаты
Ранее наставник "Локомотива" Юрий Семин заявил, что футболисты достигли договоренности с клубом о снижении заработной платы.
Vprognoze.ru 11 апреля в 16:13
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Армия и оружие
Шесть армянских военнослужащих вылечились от коронавируса
Оганян отметил, что по состоянию на 13 апреля 6 армянских военнослужащих вылечились от коронавирусной инфекции Covid-19 и были выписаны.
Rusarminfo.ru 08:51
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50