Энергетика
Lenta.ruПодсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов. Об этом исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в интервью агентству OilPoint.
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«Нафтогаз» допустил перенос слушаний по иску к России по активам в Крыму
Rambler News Serviceвчера в 06:05
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Комментарии
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Канделаки оправдалась перед Собчак за фотошоп груди
Телеведущая Тина Канделаки оправдалась перед своей коллегой Ксенией Собчак после того, как выложила в социальных свое фото без обработки.
Московский Комсомолец вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка
Лера Кудрявцева призналась, что почти сразу после рождения дочери Маши забеременела снова.
StarHit.ru вчера в 15:45
Гаджеты
Motorola представит 22 апреля флагманский смартфон
3DNews вчера в 12:01
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Наука
Ученые нашли у коронавируса слабое место
Московский Комсомолец 01:44
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Космос
Россия решила создать научную базу на Луне в 2025 году
Россия решила запустить посадочную станцию на Луну в августе 2025 года.
VSE42.RU вчера в 23:19
Транспорт
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Участнице «Холостяка» Насте Ковалевой потребовалась помощь психолога
Красивое сказочное свидание Насти Ковалевой и Антона, которое закончилось поцелуями, пришлось по душе далеко не всем участницам проекта.
Wday.ru 12 апреля в 06:19
Общество
Четыре члена правительства Хакасии ушли на самоизоляцию
В Хакасии у сотрудника одного из министерств заподозрили заражение коронавирусом, из-за этого самоизолировались четыре члена правительства республики, которые с ним контактировали, сообщил в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.
Интерфакс 01:35
Транспорт
Электронные пропуска и блокпосты. Московские меры против коронавируса через пару недель могут прийти к нам
Движение по пропускам В прошедшие выходные московские и подмосковные власти анонсировали введение пропускного режима.
НГС24 вчера в 14:45
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 17:03
Здоровье
Полпред Цуканов заявил о дефиците лекарств в УрФО из-за коронавируса
Наряду с лекарствами в регионе наметился дефицит градусников, марлевых отрезов и бинтов.
URA.Ru вчера в 14:55
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости вчера в 15:27
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости вчера в 15:07
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
Общество
Университет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19
Собирающий информацию в режиме онлайн о коронавирусе американский Университет Джонса Хопкинса, который 13 апреля сообщал о более чем 2 млн подтвержденных случаев инфицирования в мире, скорректировал этот показатель в меньшую сторону.
Известия 00:36
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
Армия и оружие
КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в направлении Японского моря.
Известия 01:37
Футбол
УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями
Лига Чемпионов и Лига Европы будут доигрываться после завершения чемпионатов, а 1/4 и 1/2 финала должны будут пройти на нейтральных полях одним матчем, чтобы их возможно было доиграть за две недели.
Soccer.ru вчера в 16:40
Космос
На сайте NASA появилась любопытная функция
В честь юбилея телескопа Хаббл NASA добавила на своем сайте забавную функцию.
Что происходит вчера в 07:26
Общество
В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара
Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Кино
Режиссер рассказал о влиянии пандемии на съемки «Отряда самоубийц 2»
Режиссер Джеймс Ганн сообщил в Twitter, что дата премьеры фильма "Отряд самоубийц 2" не будет перенесена из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:34