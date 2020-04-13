Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны траты России на транзит газа через Украину

Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов. Об этом исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в интервью агентству OilPoint.
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