Энергетика
Lenta.ruПодсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов. Об этом исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в интервью агентству OilPoint.
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«Нафтогаз» допустил перенос слушаний по иску к России по активам в Крыму
Rambler News Serviceвчера в 06:05
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Комментарии
Здоровье
Российские врачи получат «спецзабрало» для защиты от коронавируса
Российские инженеры начали производить "спецзабрала" для защиты врачей от коронавируса, сообщили в пресс-службе НИТУ "МИСиС", лаборатория которого занимается разработкой.
РЕН ТВ 04:24
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Футбол
Футбол после пандемии: почему Россия под угрозой больше Европы
Коронавирус лопнет этот пузырь «Кризисный» рост на миллиард Тема экономики в эпоху пандемии будоражит общественность.
Спорт-Экспресс 03:00
Общество
Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Происшествия
На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ
По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru вчера в 16:56
Политика
Лукашенко назвал российские СМИ предвзятыми
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекает российские СМИ в предвзятости.
Общественная служба новостей 00:59
Политика
Путин: пик заболеваемости коронавирусом в РФ не пройден
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в нашей стране пройден еще не был.
Мойка78 05:56
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Общество
Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта
До 30 апреля в Крыму продлен режим всеобщей самоизоляции.
РИА Новости Крым 03:48
Происшествия
Хлопок произошел на химзаводе под Тверью
Известия 01:19
Общество
В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки
С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:46
Футбол
«ПСЖ» поборется с «Барселоной» за голкипера «Аякса»
По данным источника, заполучить 24-летнего камерунского голкипера собирается «ПСЖ», который готов в летнее трансферное окно сделать предложение голландскому клубу.
Евро-футбол.ру вчера в 03:59
Общество
Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат
Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
Политика
Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве
Вести.Ru 12 апреля в 11:31
Космос
Полвека космической аварии: как спасали экипаж «Аполлона-13»
Российская газета 02:58
Шоу-бизнес
Телеведущая Ирена Понарошку скрывала возвращение из Таиланда
OAnews вчера в 13:45
Происшествия
Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
Общество
Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками
Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.
РИА Новости 06:01
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40