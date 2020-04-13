Энергетика
Военное обозрениеТранзит газа через Украину приносит «Газпрому» ощутимые убытки
Указанная сумма выплачена Россией с момента заключения нового контракта на транзит природного газа через ГТС Украины. Витренко заявил, что «Газпром» рассчитывается своевременно, без задержек. За это время «Газпром» понес убытки на сумму 190 миллионов долларов.
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