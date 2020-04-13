Энергетика
Lenta.ruПодсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов. Об этом исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в интервью агентству OilPoint.
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Комментарии
Общество
Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом
В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:40
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Кино
Главные премьеры недели в Okko
Сергей Шнуров в Третьяковке, "Пиковая дама" в Мариинке, Соник в кино, Вин Дизель в мире живых, отель в Белграде: "Газета.Ru" рассказывает, как онлайн-кинотеатр Okko поможет в ближайшую неделю развлечь себя просмотром фильмов и сериалов, заняться самообразованием и принести пользу себе и своим близким.
Газета.Ru 00:00
Наука
Об уязвимости курильщиков к коронавирусу COVID-19 рассказали
В результате эксперты пришли к выводу, что в образцах людей с болезнью легких и курильщиков оказалось заметно больше белка, через который коронавирус проникает в организм.
МедиаПоток 11 апреля в 08:31
Технологии
P.T. в однобитном стиле: интерактивный тизер Silent Hills воссоздали в HyperCard для Macintosh
3DNews 10:36
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Политика
Путин не исключает привлечения Минобороны к борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом могут быть привлечены силы Минобороны.
Live24 10:02
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Сравнивая ситуацию с кризисом 2008–2009 годов, Кудрин отметил, что тогда, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения о поддержке бизнеса.
РБК 04:50
Политика
От коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт»
Российская газета 10:32
Общество
В МВД назвали самые криминальные регионы России
Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
Общество
В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова.
Газета.Ru 10:05
Происшествия
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды
Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
Общество
Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС
Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.
ТАСС 07:01
Общество
Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска
«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия 06:39
Политика
Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube
Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
Биатлон
Голиков прокомментировал ситуацию с зарплатами в СБР
Экс-исполнительный директор СБР Сергей Голиков рассказал о финансовой ситуации в союзе, сообщает «Р-Спoрт».
ProstoProSport 10:13
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Происшествия
На въездах в Москву для усиления контроля выставили ОМОН
Сотрудники спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии усилили контроль на всех постах въезда в Москву.
ТАСС 07:22
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Общество
Тестирование на антитела к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве с 14 апреля будет запущено тестирование на выявление антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:49
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 10:04
Происшествия
В Ярославской области двое полицейских заразились коронавирусом
Два сотрудника главного управления МВД по Ярославской области заболели коронавирусом, еще у одного предварительный тест показал положительный результат, сообщило правительство региона в понедельник.
РИА Новости 10:11
Происшествия
В Уфе возбудили дело за фейк о побеге главврача из больницы
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о побеге главного врача из РКБ имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов и врачей обнаружили коронавирус, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 09:40
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Космос
Вселенная расширяется во все стороны неравномерно – учёные
Бонн, Германия, 12 апреля 2020, 21:57 — REGNUM Немецкие учёные, изучавшие скопления галактик, пришли к выводу, что Вселенная расширяется не с одинаковой скоростью во всех направлениях, как считалось ранее, а неравномерно.
REGNUM вчера в 14:57