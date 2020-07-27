Армия и оружие
RuNews24.ruПодшефный корабль поздравил красногорцев с Днем ВМФ
Экипаж подшефного Красногорску боевого десантного корабля «Георгий Победоносец» поздравил жителей с Днем военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Красногорск. В этом году корабль отметил 35-летие вхождения в состав Военно-морского флота России.
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Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Здоровье
Леонид Рошаль считает, что Елену Белую нужно лишить врачебного диплома
Среди недостатков Рошаль отмечает запоздалый вызов бригады реаниматологов-неонатологов из регионального перинатального центра, отсутствие информирования вышестоящих руководителей роддома дежурной бригадой о поступлении «сложной» роженицы и рождении ребенка в критическом состоянии.
Каскад 08:00
Политика
Место Дегтярева в Госдуме может занять депутат из Саратовской области
Мандат бывшего депутата Госдумы Михаила Дегтярева, вероятнее всего, получит кандидат от Саратовской области Дмитрий Пьяных, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутата Сергея Каргинова.
ЗакC.Ру 09:19
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Общество
В Москве коммунальщики ликвидируют последствия ливня
Газета.Ru 10:21
Общество
Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа
В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 10:40
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
У обладателей смартфонов iPhone с установленной бета-версией iOS 14 приложение Instagram включает фронтальную камеру.
ToDay News Ufa 11:00
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Происшествия
Около 60 полицейских пострадали при беспорядках в Сиэтле
В Сиэтле в ходе беспорядков пострадали почти 60 сотрудников полиции. Одного из них пришлось отправить в больницу.
Телеканал 360° 01:56
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Армия и оружие
Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном
Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
REGNUM 09:45
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Полный ТОП-11 от Тарантино представлен ниже: 1.
Киноафиша России 08:53
Транспорт
«Автодор» введет сезонные тарифы на платных трассах
На платных участках трасс компании "Автодор" с 28 июля начнут действовать сезонные тарифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Москва 24 09:54
Происшествия
Авария произошла на газопроводе в Болгарии
На газопроводе в Болгарии произошла авария, пострадавших нет.
Известия 11:11
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Космос
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне
Evo-rus.com 07:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» завоевали путевки в Лигу чемпионов
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали места в Лиге чемпионов по итогам чемпионата Англии.
Российская газета вчера в 14:02
Происшествия
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Политика
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
РИА Новости вчера в 15:45
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Общество
Момент обрушения стены Трампа из-за урагана попал на видео
Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену между США и Мексикой в 2016 году, он специально ввел режим ЧП на территории Соединенных Штатов, чтобы найти средства для строительства.
Слово и Дело 02:52
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30