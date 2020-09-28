Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ с августа выросли на 35% и 22% соответственно. Специалисты связывают это со слабым рублем и активной торговлей на мировых рынках растительных масел, а также с плохими прогнозами нового урожая подсолнечника, сообщает "Коммерсант".

С чего всё началось Стоимость подсолнечника обновляет максимумы Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Коммерсантъ вчера в 17:55