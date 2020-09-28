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Москва 24
Москва 24

Подсолнечное масло с августа подорожало более чем на 20%

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ с августа выросли на 35% и 22% соответственно. Специалисты связывают это со слабым рублем и активной торговлей на мировых рынках растительных масел, а также с плохими прогнозами нового урожая подсолнечника, сообщает "Коммерсант".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъвчера в 17:55
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Российская газета

Жирно не будет

Российская газетавчера в 11:55
Зерно Он-Лайн

Евросоюз увеличил импорт растительных масел

Зерно Он-Лайнвчера в 10:25
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъвчера в 17:55
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°вчера в 02:22
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ruвчера в 01:42
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ruвчера в 01:36
Москва 24

Подсолнечное масло с августа подорожало более чем на 20%

Москва 24вчера в 03:04
Муниципальный вестник Армавира

Цены на подсолнечное масло бьют многолетние рекорды

Муниципальный вестник Армавиравчера в 05:21

Electronic Arts поймана на рекламировании азартных игр детям

После долгого расследования в прошлом году комитет Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта США рекомендовал, чтобы платные лутбоксы соответствовали положениям законов об азартных играх, и призвал к запрету продажи игр с лутбоксами детям.
Electronic Arts поймана на рекламировании азартных игр детям
ИА Красная Веснавчера в 08:28
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Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян считает, что решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только путем мирных переговоров.
РБКвчера в 11:04

«Роснефть» обвинила BP и Shell в создании кризиса на рынке нефти

Первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро обвинил нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell в создании кризиса на рынке нефти тем, что фокусируются на возобновляемых источниках энергии, сообщает The Financial Times.
Дождьвчера в 16:19

Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТвчера в 14:39
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ruвчера в 03:41
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