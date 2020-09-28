Подсолнечное масло с августа подорожало более чем на 20%
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Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ с августа выросли на 35% и 22% соответственно. Специалисты связывают это со слабым рублем и активной торговлей на мировых рынках растительных масел, а также с плохими прогнозами нового урожая подсолнечника, сообщает "Коммерсант".В источнике
С чего всё началось
Стоимость подсолнечника обновляет максимумы
Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъвчера в 17:55
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