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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Кубань 24

В России цены на подсолнечное масло побили многолетний рекорд

Кубань 2403:47
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Ридус

Цены на подсолнечное масло достигли рекордного максимума

Ридус03:29
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Зерно Он-Лайн

Семечка готовится к развороту

Зерно Он-Лайн25 сентября в 02:15

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.
План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей
Интерфакс04:11
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В Германии призвали не поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — говорится в обращении депутатов к властям.
Lenta.ru03:58
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09

Более 5 тысяч человек привились вакциной от коронавируса «Спутник V»

Более 5 тысячам добровольцев в рамках клинических исследований уже привились российской вакциной от коронавируса от "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава России и директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
Газета.Ru05:07

Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в селе Покровское Свердловской области 3-летнюю девочку нашли мертвой, проводится доследственная проверка, сообщил журналистам в понедельник руководитель следственного отдела по городу Каменск-Уральский областного СУСК РФ Андрей Первушин.
РИА Новости04:28
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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Дана Уайт готов организовать бой Хорхе Маcвидала и Колби Ковингтона

На пресс-конференции посоле турнира UFC 253 Дана Уайт сообщил о том, что готов отложить реванш Хорхе Масвидала и Нейта Диаса, и дать возможность бывшему уличному бойцу выяснить отношения с Колби Ковингтоном.
FightTime.ruвчера в 03:25

МИД РФ обеспокоен применением тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха представляет особую опасность, поскольку Армения и Азербайджан впервые с 2016 года применяют тяжелые вооружения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
НТВ04:17
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Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru21:13
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