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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рублей, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
BFM.ru

Почему подсолнечное масло резко подорожало?

BFM.ru07:42
Ридус

Цены на подсолнечное масло достигли рекордного максимума

Ридус03:29
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
Москва 24

Подсолнечное масло с августа подорожало более чем на 20%

Москва 2403:04
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Муниципальный вестник Армавира

Цены на подсолнечное масло бьют многолетние рекорды

Муниципальный вестник Армавира05:21

Модель Koenigsegg Regera набрала пиковую скорость

Недавно в Сети был опубликован ролик, на котором показан разгон шведского гиперкара Koenigsegg Regera, набравшего скорость в 300 км\ч. Способности модели были протестированы на взлетно-посадочной полосе недалеко от завода компании.
32CARS.ru03:37

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Колосков прокомментировал вызов Жирова в сборную России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов в состав сборной России на октябрьские матчи Лиги Наций защитника Александра Жирова из клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен».Я еще не видел состава сборной, не успел ознакомиться и впервые слышу эту фамилию.
Soccer.ru07:40

«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В ночь с субботы на воскресенье состоялся пятый матч финальной серии в рамках Кубка Стэнли по хоккею между "Тампой-Бэй" и "Далласом" Победу в сегодняшнем противостоянии одержали представители "Старз".
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:30
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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