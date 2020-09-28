Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%
Смотрите также
В Армении введена всеобщая мобилизация, объявлено военное положение
Скорость утечки воздуха на МКС увеличилась в пять раз
Путин пообещал привиться от коронавируса
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
Задержанный в Приангарье депутат Левченко будет этапирован в Москву
Песков прокомментировал рост числа случаев коронавируса в России
Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией
В Свердловской области в реке нашли тело трехлетней девочки
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли
В Москве закрыли ещё 13 магазинов за нарушение масочного режима
В Башкирии осудили супругов, укравших из банка 25 миллионов рублей
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
Загитова заявила, что её не позвали на юбилей школы «Самбо-70»
Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
Путин пообещал привиться от коронавируса
В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт
В Башкирии осудили супругов, укравших из банка 25 миллионов рублей
Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рублей, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Стоимость подсолнечника обновляет максимумы
Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии