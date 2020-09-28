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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рублей, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
BFM.ru

Почему подсолнечное масло резко подорожало?

BFM.ru07:42
Ридус

Цены на подсолнечное масло достигли рекордного максимума

Ридус03:29
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Москва 24

Подсолнечное масло с августа подорожало более чем на 20%

Москва 2403:04
Муниципальный вестник Армавира

Цены на подсолнечное масло бьют многолетние рекорды

Муниципальный вестник Армавира05:21

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»
РИА Новости05:09
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Минобороны Азербайджана показало кадры удара по артиллерии Армении

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало кадры, где можно увидеть обстрел со стороны военнослужащих республики по позициям артиллерии ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
iReactor09:14