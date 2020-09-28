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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рублей, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Зерно Он-Лайн

Евросоюз увеличил импорт растительных масел

Зерно Он-Лайн10:25
Москва 24

Подсолнечное масло с августа подорожало более чем на 20%

Москва 2403:04
Российская газета

Жирно не будет

Российская газета11:55
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Муниципальный вестник Армавира

Цены на подсолнечное масло бьют многолетние рекорды

Муниципальный вестник Армавира05:21

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
REGNUM12:40
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В Москве индекс распространения коронавируса вырос втрое за три недели

Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза, сообщила журналистам в понедельник руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
ТАСС12:25
5

Турция заявила об отсутствии необходимости отправки военных в Карабах

Турция пока не видит необходимости в отправке в зону конфликта в Карабахе своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции, заявил РИА Новости советник президента страны Ясин Актай в понедельник.
РИА Новости12:45
7

В Дагестане после побега шести заключённых задержан сотрудник колонии

Сотрудник исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности после побега шести заключённых, сообщили в главке Следственного комитета России по Дагестану.
RT на русском11:48
4

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Смольный уйдет на «удалёнку» и рекомендует её предприятиям Петербурга

Санкт-Петербург, 28 сентября 2020, 19:13 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов рекомендует городским предприятиям и организациям перевести сотрудников на удаленный режим работы в связи с усилением угрозы коронавируса.
REGNUM12:13
32

Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Shraibikus News09:31
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Хирурги в Зеленограде удалили пациенту опухоли общим весом 4 кг

К врачам из городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского в Зеленограде обратился мужчина, который думал, что у него в паху образовалась грыжа, но УЗИ показало объемное образование в брюшной полости и забрюшинном пространстве, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Московской области.
РИАМО11:31