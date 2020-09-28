Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%
Смотрите также
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым людям в связи с коронавирусом
Задержанный в Приангарье депутат Левченко будет этапирован в Москву
Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией
Доллар впервые со 2 апреля подорожал до 79 рублей
Умер российский актер Никита Логинов
В жилых домах Москвы начали включать отопление
Автохама Игоря Новоселова арестовали на пять суток
В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства
Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги
Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги
Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией
Задержанный в Приангарье депутат Левченко будет этапирован в Москву
Доллар впервые со 2 апреля подорожал до 79 рублей
NYT: Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет
Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель
Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok
Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Стоимость подсолнечника обновляет максимумы
Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии