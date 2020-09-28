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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Рост цен стимулируют слабый рубль, активная торговля на мировых рынках растительных масел и плохие прогнозы нового урожая подсолнечника.
Коммерсантъ17:55
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Кубань 24

В России цены на подсолнечное масло побили многолетний рекорд

Кубань 2403:47
Царьград

Где потолок? Эксперты объяснили неумолимый рост цен на подсолнечное масло

Царьград03:18
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Зерно Он-Лайн

Семечка готовится к развороту

Зерно Он-Лайн25 сентября в 02:15

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — приводит телеканал слова из обращения.
Известия01:12
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«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В ночь с субботы на воскресенье состоялся пятый матч финальной серии в рамках Кубка Стэнли по хоккею между "Тампой-Бэй" и "Далласом" Победу в сегодняшнем противостоянии одержали представители "Старз".
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:30
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