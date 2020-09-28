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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рублей, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Ридус

Цены на подсолнечное масло достигли рекордного максимума

Ридус03:29
Царьград

Где потолок? Эксперты объяснили неумолимый рост цен на подсолнечное масло

Царьград03:18
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Москва 24

Подсолнечное масло с августа подорожало более чем на 20%

Москва 2403:04
Муниципальный вестник Армавира

Цены на подсолнечное масло бьют многолетние рекорды

Муниципальный вестник Армавира05:21

В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:28
126

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
5

Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются

"Баланс на рынке был восстановлен за счет того, что страны-производители частично сократили добычу, но сохраняется очень много неопределенностей, особенно, связанных с риском второй волны пандемии и тех карантинных мер, которые принимаются в разных странах для нераспространения коронавируса", - сказал Новак.
Российская газета03:28
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Абрамченко рассказала о «генеральной уборке страны»

По словам вице-премьера, уже сформулированы конкретные мероприятия по достижению национальной цели развития РФ, согласно которой на сортировку должно отправляться 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), производимых обществом.
Будущее России. Национальные проекты06:50

В России подорожали новые квартиры

В сентябре 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках российских городов-миллионников составила 84,7 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента относительно августа и на 13 процентов в годовом исчислении.
Lenta.ru03:45
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