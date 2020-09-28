Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%
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Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рублей, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Стоимость подсолнечника обновляет максимумы
Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
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