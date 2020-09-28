Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.

С чего всё началось Стоимость подсолнечника обновляет максимумы Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Коммерсантъ 17:55