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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
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Кубань 24

В России цены на подсолнечное масло побили многолетний рекорд

Кубань 2403:47
Ридус

Цены на подсолнечное масло достигли рекордного максимума

Ридус03:29
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
Москва 24

Подсолнечное масло с августа подорожало более чем на 20%

Москва 2403:04
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Муниципальный вестник Армавира

Цены на подсолнечное масло бьют многолетние рекорды

Муниципальный вестник Армавира05:21

Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42
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Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг сведения о конфликте с артистом

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения о том, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего защитника на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова.
ТАСС02:28
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Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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Мосгорсуд закрыл уголовное дело прокурора об избиении полицейского

При рассмотрении апелляции Мосгорсуд отменил приговор районного суда, прекратил уголовное дело Мыльникова и назначил ему "меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 рублей".
Интерфакс03:50
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Кудрин оценил возможность новых санкций Запада в отношении РФ

Не стоит ожидать, что западные страны пойдут на новый уровень ограничений в отношении России, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, отвечая на вопрос о возможном ужесточении санкций против РФ в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.
РИА Новости Крым03:22
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