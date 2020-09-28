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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
RuNews24.ru

В России резко дорожает подсолнечное масло

RuNews24.ru02:07
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
Дон-ТР

Подсолнечник урожая-2020: как на Дону готовят масло на экспорт?

Дон-ТРвчера в 15:27
ПРАЙМ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

ПРАЙМ01:35
ФедералПресс

Рост цены на подсолнечное масло установил новый рекорд

ФедералПресс01:31
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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Невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта

Как распознать первые и самые неочевидные признаки инсульта, рассказал в воскресенье, 27 сентября, в интервью порталу Ura.ru доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.
Известия21:45
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