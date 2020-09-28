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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
RuNews24.ru

В России резко дорожает подсолнечное масло

RuNews24.ru02:07
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
ПРАЙМ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

ПРАЙМ01:35
ФедералПресс

Рост цены на подсолнечное масло установил новый рекорд

ФедералПресс01:31
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Дон-ТР

Подсолнечник урожая-2020: как на Дону готовят масло на экспорт?

Дон-ТРвчера в 15:27

Хуснуллин рассказал о планах по преодолению дефицита воды в Крыму

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что для решения вопроса с вододефицитом в Крыму, возникшем из-за засухи, выработан целый комплекс как первоочередных, так и долгосрочных мер.
РИА Новостивчера в 13:33
6

Кучаев признался, что плакал в раздевалке после травмы «крестов»

Константин Кучаев, защищающий цвета профессионального футбольного клуба "ЦСКА", рассказал о том, что испытывал после травмы крестообразных связок, полученной в поединке с тульским "Арсеналом" в 2018 году Подопечные Виктора Гончаренко одержали разгромную победу в том матче со счётом 6:0.
Честный рейтинг букмекероввчера в 07:51

Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM25 сентября в 04:25
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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Кинокасса России: «Стрельцов» возглавляет слабый уикенд

По сути единственным фильмом, который подтвердил прогнозы, оказался «Довод» — это тот самый миллион, который таким образом просуммировался в 700 млн руб. подытога, и будут ещё какие-то деньги, потому что особой конкуренции единственному тяжеловесу сентября не предвидится, поскольку октябрьские голливудские релизы скоропостижно перенесены на декабрь и далее.
КиноКадрвчера в 14:18

Семья переболела COVID, а диагноза нет: о неверной статистике в Татарстане заявил главный фтизиатр

Заслуженный врач России, завкафедрой фтизиатрии и пульмонологии КГМА Равиль Валиев в беседе с «Бизнес Online» заявил, что Роспотребнадзор по политическим причинам скрывает реальные цифры заболевших коронавирусом в Татарстане.
Казанский репортервчера в 12:19
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Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.
Известия18:43
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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Армия Азербайджана освободила выгодные высоты вокруг села Талыш

Как сообщила пресс-служба министерства обороны АР в понедельник, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, Армия Азербайджана продолжает контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха.
Sputnik Азербайджан01:49

В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — приводит телеканал слова из обращения.
Известия01:12
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США предупредили Ирак о закрытии посольства в Багдаде

Администрация Трампа сообщила, что уже «делает предварительные шаги», которые могут позволить «закрыть посольство в течение нескольких месяцев при сохранении консульства в Эрбиле», уточнил источник газеты среди иракских чиновников.
Известия21:15
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