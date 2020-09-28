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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Рост цен стимулируют слабый рубль, активная торговля на мировых рынках растительных масел и плохие прогнозы нового урожая подсолнечника.
Коммерсантъ17:55
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Ридус

Цены на подсолнечное масло достигли рекордного максимума

Ридус03:29
Царьград

Где потолок? Эксперты объяснили неумолимый рост цен на подсолнечное масло

Царьград03:18
ПРАЙМ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

ПРАЙМ01:35
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Муниципальный вестник Армавира

Цены на подсолнечное масло бьют многолетние рекорды

Муниципальный вестник Армавира05:21

В России началась вторая волна распространения коронавирусной инфекции

28.09.20 Метамодель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий, прогнозирующая распространение коронавирусной инфекции, выявила сочетание признаков, достаточных для формирования предположения о начале второй волны пандемии.
Портал Поиск04:19
1

В Карабахе ликвидированы боевики с Ближнего Востока

Среди ликвидированных во время боев в Нагорном Карабахе армянских военных есть этнические армяне-наемники из Сирии и стран Ближнего Востока, сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.
Вестник Кавказа05:12
1

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
6

Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются

"Баланс на рынке был восстановлен за счет того, что страны-производители частично сократили добычу, но сохраняется очень много неопределенностей, особенно, связанных с риском второй волны пандемии и тех карантинных мер, которые принимаются в разных странах для нераспространения коронавируса", - сказал Новак.
Российская газета03:28
3

Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли

Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, благодаря которым страна получила ядерное оружие и тем самым оказалась на десятилетия вперед защищена от агрессии, а также стала первопроходцем в мирном атоме, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности.
РИА Новости19:37
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUMвчера в 01:29
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