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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рублей, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Российская газета

Жирно не будет

Российская газета11:55
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Москва 24

Подсолнечное масло с августа подорожало более чем на 20%

Москва 2403:04
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
Зерно Он-Лайн

Евросоюз увеличил импорт растительных масел

Зерно Он-Лайн10:25
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Муниципальный вестник Армавира

Цены на подсолнечное масло бьют многолетние рекорды

Муниципальный вестник Армавира05:21

Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана

Анкара, 28 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу».
REGNUM07:46
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новости15:39
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новости14:52

Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новости14:00

Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

По мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
Российская газета10:01
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