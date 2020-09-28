Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.

С чего всё началось Стоимость подсолнечника обновляет максимумы По данным "Совэкона", средние цены на растительное масло сократились на $75, до $900 за тонну. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев полагает, что цены на подсолнечное масло достигли максимума в валюте и начался откат, который должен затронуть и котировки на подсолнечник. Коммерсантъ 17:55