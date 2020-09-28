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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

По данным "Совэкона", средние цены на растительное масло сократились на $75, до $900 за тонну. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев полагает, что цены на подсолнечное масло достигли максимума в валюте и начался откат, который должен затронуть и котировки на подсолнечник.
Коммерсантъ17:55
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News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
Ридус

Цены на подсолнечное масло достигли рекордного максимума

Ридус03:29
Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
Кубань 24

В России цены на подсолнечное масло побили многолетний рекорд

Кубань 2403:47
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Зерно Он-Лайн

Семечка готовится к развороту

Зерно Он-Лайн25 сентября в 02:15

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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Эксперт оценил риск вмешательства Турции в войну в Карабахе

Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Турция меняет соотношение сил в конфликте Армении и Азербайджана в пользу Баку, и позволяет последнему чувствовать себя более уверенно.
Взгляд.ру04:00

Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ru03:41
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