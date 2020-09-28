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Газета.Ru
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно.
Коммерсантъ17:55
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Телеканал 360°

Подсолнечное масло подорожало в России

Телеканал 360°02:22
Газета.Ru

Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Газета.Ru01:42
ПРАЙМ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

ПРАЙМ01:35
News.ru

В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

News.ru01:36
ФедералПресс

Рост цены на подсолнечное масло установил новый рекорд

ФедералПресс01:31
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Дон-ТР

Подсолнечник урожая-2020: как на Дону готовят масло на экспорт?

Дон-ТРвчера в 15:27

Невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта

Как распознать первые и самые неочевидные признаки инсульта, рассказал в воскресенье, 27 сентября, в интервью порталу Ura.ru доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.
Известия21:45
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Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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Семья переболела COVID, а диагноза нет: о неверной статистике в Татарстане заявил главный фтизиатр

Заслуженный врач России, завкафедрой фтизиатрии и пульмонологии КГМА Равиль Валиев в беседе с «Бизнес Online» заявил, что Роспотребнадзор по политическим причинам скрывает реальные цифры заболевших коронавирусом в Татарстане.
Казанский репортервчера в 12:19
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха вернула утерянные позиции

«После возвращения ряда боевых позиций, ранее утерянных подразделениями Армии обороны (Нагорного Карабаха), несколько десятков трупов противника, находятся на армянской стороне», — указали в армянском военном ведомстве.
Евразия Daily02:18
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В Москве 942 пациента излечились от коронавируса за сутки

Еще 942 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID-19 более 246 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:05
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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