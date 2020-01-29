Происшествия
ИзвестияПодсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Инцидент произошел в городе Новокузнецке. 33-летний подсудимый несколько раз ударил сотрудника конвойной службы кулаком по лицу, когда тот сопровождал его в туалет. После этого злоумышленник покинул здание суда и скрылся.
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Стало известно о состоянии конвоира, пострадавшего при побеге осуждённого в Новокузнецке
Газета Кемеровавчера в 23:48
После побега заключенного из зала суда в Новокузнецке Следком возбудил уголовное дело
Комсомольская правда - Кемерововчера в 21:13
Новокузнецкие полицейские разыскивают преступника, сбежавшего из здания суда
Правоохранительный портал Кузбассавчера в 09:14
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