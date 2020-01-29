Инцидент произошел в городе Новокузнецке. 33-летний подсудимый несколько раз ударил сотрудника конвойной службы кулаком по лицу, когда тот сопровождал его в туалет. После этого злоумышленник покинул здание суда и скрылся.

Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

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