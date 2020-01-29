Происшествия

ИзвестияИзвестияПодсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Инцидент произошел в городе Новокузнецке. 33-летний подсудимый несколько раз ударил сотрудника конвойной службы кулаком по лицу, когда тот сопровождал его в туалет. После этого злоумышленник покинул здание суда и скрылся.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Стали известны новые подробности о побеге из новокузнецкого суда

Город новостейвчера в 20:48

Стало известно о состоянии конвоира, пострадавшего при побеге осуждённого в Новокузнецке

Газета Кемеровавчера в 23:48

После побега заключенного из зала суда в Новокузнецке Следком возбудил уголовное дело

Комсомольская правда - Кемерововчера в 21:13

В Новокузнецке из-за побега преступника продолжаются облавы на дрогах

ВашГород.ру00:00

Новокузнецкие полицейские разыскивают преступника, сбежавшего из здания суда

Правоохранительный портал Кузбассавчера в 09:14

После нападения на конвоира и побега осужденного из суда в Новокузнецке возбудили дело

ТАССвчера в 09:57

В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира

РИА Новостивчера в 09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика

США расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
Известия вчера в 14:06
Здоровье

Число заразившихся китайским коронавирусом выросло до 6 тыс. человек

Издание сообщает, что количество заразившихся коронавирусом превысило число зараженных атипичной пневмонией в 2002–2003 годах, когда, по данным ВОЗ, 5327 человек заболели и 349 погибли.
DP.RU вчера в 00:39
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском вчера в 13:07
Политика

Гендиректор «Почты России» станет заместителем нового руководителя

Глава «Почты России» Николай Подгузов останется на предприятии заместителем руководителя после того, как его место займет вице-премьер Максим Акимов, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и руководству «Почты России».
Росбалт вчера в 22:31
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета 28 января в 15:21
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Известия вчера в 19:13
Баскетбол

Овечкин вышел на лёд под номером погибшего Коби Брайанта

Life.ru вчера в 21:56
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru вчера в 06:17
Экономика

Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за дальневосточной ипотеки

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья.
EastRussia вчера в 23:37
Гаджеты

AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Игромания.ру 28 января в 15:02
Политика

Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Журналистская правда вчера в 11:47
Общество

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
РИА Новости вчера в 19:33
Спорт

AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

Газета.Ru вчера в 12:32
Теннис

Тим обыграл Надаля и вышел в полуфинал Australian Open

Советский спорт вчера в 08:07
Политика

КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Красная весна вчера в 13:23
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Политика

Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Lenta.ru вчера в 05:35
Технологии

Главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров провел первое открытое совещание технических руководителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов

Участие в мероприятии приняли главные инженеры филиалов, начальники районных электрических сетей, производственных отделений, а также победители Всероссийского конкурса "Лидеры энергетики" из 10 регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
ADVIS.ru вчера в 08:58
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Армия и оружие

Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск с территории анклава ракет и шаров со взрывчаткой, сообщает пресс-служба армии Израиля в сети микроблогов Twitter.
Росбалт вчера в 18:59
Политика

Трамп предложил сделку по Палестине и Израилю

Президент заявил, что план является самым детализированным предложением по ближневосточному урегулированию, также он отметил, что США и Израиль готовят карту, отображающую границы будущих государств.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 04:21
Армия и оружие

Эксперт сообщил о размещении на подлодках США новых ядерных боезарядов

REGNUM вчера в 21:27
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости вчера в 06:37
Происшествия

В Кемерове и Новокузнецке неизвестные заминировали суды

Неизвестные вновь «заминировали» суды Новокузнецка и Кемерова. Анонимные сообщения о минировании зданий поступили утром 30 января.
Комсомольская правда - Кемерово 00:00
Армия и оружие

Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Военное обозрение вчера в 07:19
Футбол

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги

Футболисты "Манчестер Сити" проиграли дома "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги, но по сумме двух встреч вышли в финал турнира.
РИА Новости вчера в 16:49
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru вчера в 08:59
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе футболиста Александра Соболева в московский «Спартак».
REGNUM вчера в 14:06
Экономика

Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд

Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
REGNUM вчера в 23:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное