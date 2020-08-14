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Lenta.ru
Lenta.ru

Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

Версия о записи обращения Светланы Тихановской к своим сторонникам из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии подтвердилась. Об этом пишет «Комсомольская правда — Беларусь». Журналист издания взял интервью у главы ЦИК Лидии Ермошиной.В источнике
Лидия Ермошинабелорусский политик
Это мой диван. Она принесла жалобу, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла.
С чего всё началось
КП - Беларусь

Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает

14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусь10:57
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Комсомольская правда

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете

Комсомольская правда14:33
Фонтанка.Ру

Тихановская записывала обращение с призывом не ходить на митинги в кабинете главы Центризбиркома в присутствии двух силовиков

Фонтанка.Ру14:45
ТАСС

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записала свое обращение у нее в кабинете

ТАСС14:39
Lenta.ru

Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

Lenta.ru14:47
Взгляд.ру

Глава белорусского ЦИК признала, что видео с Тихановской записали в ее кабинете

Взгляд.ру14:18
Газета.Ru

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала обращение в ее кабинете

Газета.Ru14:15
Дождь

Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что обращение Тихановской перед отъездом из страны записано в ее кабинете

Дождь14:14

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