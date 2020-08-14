Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии
Версия о записи обращения Светланы Тихановской к своим сторонникам из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии подтвердилась. Об этом пишет «Комсомольская правда — Беларусь». Журналист издания взял интервью у главы ЦИК Лидии Ермошиной.В источнике
Это мой диван. Она принесла жалобу, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла.
С чего всё началось
Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает
14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусь10:57
Подробнее о событии
Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете
Комсомольская правда14:33